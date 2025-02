Carnaval 2025: veja como será o funcionamento de bancos e lotéricas

O Carnaval 2025 acontece entre os dias 1 e 5 de março e, mesmo não sendo considerado feriado nacional, o expediente dos bancos e das caixas lotéricas sofrem alterações por conta da festividade.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) na segunda-feira, dia 3, e na terça-feira, dia 4, as agências estarão fechadas para atendimento ao público e reabrem na quarta-feira de cinzas, dia 5, a partir das 12h.

A exceção é para as agências que o horário normal de fechamento é às 15h. Nesses casos, a abertura será adiantada para ocorrer antes das 12h, para haver, no mínimo, três horas de atendimento ao público.

Levando em conta a alteração no atendimento presencial, a Febraban orienta os clientes a utilizarem os canais digitais, como os aplicativos de internet banking ou o agendamento prévio do débito, para realizar os pagamentos necessários.

No caso de contas de consumo, como água, luz ou gás, por exemplo, o pagamento pode ser feito no dia seguinte sem acréscimo de juros. Outra alternativa para os boletos é o pagamento via Débito Direto Autorizado (DDA).

Quais serão os próximos feriados de 2025?

18 de abril - Sexta-feira - Sexta-feira Santa 2025 – Paixão de Cristo (feriado nacional);

20 de abril - Domingo - Páscoa (data comemorativa da Semana Santa 2025);

21 de abril - Segunda-feira - Tiradentes (feriado nacional);

1º de maio - Quinta-feira - Dia do Trabalhador (feriado nacional);

7 de setembro - Domingo - Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro - Domingo - Nossa Sra. Aparecida (feriado nacional);

2 de novembro - Domingo - Finados (feriado nacional);

15 de novembro - Sábado - Proclamação da República (feriado nacional);

20 de novembro - Quinta-feira - Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);

25 de dezembro - Quinta-feira - Natal (feriado nacional);

Quais serão os próximos pontos facultativos de 2025?