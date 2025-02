Carnaval 2025: qual a data do 5º dia útil de março?

A data oficial do Carnaval 2025 é a próxima terça-feira, 4 de março, mas os foliões já se preparam para sair nas ruas a partir do sábado, 1º, para aproveitar os quatro dias de festa. Com a comemoração sendo realizada no começo do mês, vale entender como isso afeta o calendário de pagamento de trabalhadores, aposentados e pensionistas.

A lei trabalhista determina que o 5º dia útil do mês é o limite máximo para o pagamento dos trabalhadores. Ela muda todos os meses porque sofre influência de feriados e finais de semana. Como o carnaval não é um feriado nacional, mas sim local, em muitas cidades ele é considerado apenas ponto facultativo.

Nas cidades em que a comemoração é ponto facultativo, o pagamento de trabalhadores em regime de carteira registrada, aposentados e pensionistas do INSS acontecerá na quarta-feira de cinzas, dia 5 de março. Onde a data é considerada feriado, será preciso esperar até a sexta-feira, 7 de março, para receber.

Por que a data do Carnaval muda a cada ano?

A data do Carnaval é diferente a cada ano por ser uma festa determinada com base no calendário lunar e na Páscoa.

O feriado ocorre 40 dias antes do Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa. Esse cálculo segue a decisão do Primeiro Concílio de Niceia, de 325 d.C., que definiu que a Páscoa acontece no primeiro domingo após a primeira lua cheia depois do equinócio de primavera no hemisfério norte.

Em 2025, a Páscoa será celebrada no dia 20 de abril, o que empurra o Carnaval para o início de março.

Como funcionará o Carnaval 2025 nas capitais

Capital Funcionamento no Carnaval 2025 Belém (PA) Ponto facultativo na segunda-feira (3) e feriado na terça-feira (4). Belo Horizonte (MG) Ponto facultativo na segunda, terça e Quarta-feira de Cinzas. Boa Vista (RR) Ponto facultativo na segunda, terça e Quarta-feira de Cinzas. Brasília (DF) Ponto facultativo na segunda, terça e na Quarta-feira de Cinzas até as 14h. Curitiba (PR) Ponto facultativo na segunda, terça e na Quarta-feira de Cinzas até as 14h. Maceió (AL) Ponto facultativo na segunda, terça e Quarta-feira de Cinzas. Manaus (AM) Terça-feira de Carnaval foi decretada como feriado municipal nos últimos anos. Natal (RN) Ponto facultativo na segunda, terça e na Quarta-feira de Cinzas até as 14h. Recife (PE) O feriado depende de decretos anuais, ainda não oficializado para 2025. Em Olinda e Recife, a data é ponto facultativo. Rio Branco (AC) Ponto facultativo na segunda, terça e Quarta-feira de Cinzas. Rio de Janeiro (RJ) Feriado estadual na terça-feira de Carnaval, e ponto facultativo na segunda-feira. Salvador (BA) Ponto facultativo para servidores públicos, comércio pode funcionar normalmente. São Luís (MA) Ponto facultativo na segunda, terça e Quarta-feira de Cinzas. São Paulo (SP) Ponto facultativo para os servidores nos dias 3 e 4 de março, expediente retomado na Quarta-feira de Cinzas a partir do meio-dia. Teresina (PI) Feriado prolongado de sábado até a Quarta-feira de Cinzas. Vitória (ES) Ponto facultativo na segunda, terça e Quarta-feira de Cinzas. Florianópolis (SC) Ainda não definido. Fortaleza (CE) Ainda não definido. Goiânia (GO) Ainda não definido.

Quando será o Carnaval em 2026?

A mesma lógica de cálculo do feriado permite prever as datas futuras do Carnaval: