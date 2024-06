Os 25 melhores filmes da Disney de todos os tempos; veja lista

Muitas pessoas ao redor tiveram suas infâncias impactadas pelas produções da Disney. Com mais de 100 anos, o estúdio norte-americano continua emocionando crianças e jovens com filmes lúdicos, recheados de aventura e mistério, muitas vezes com temáticas bastante atuais.

A companhia se divide em estúdios e produtoras focadas em produções e públicos específicos, como o Disney Animation, Disney Channel, Disney Pixar e Disney Studios. Além de outros estúdios e franquias que foram adquiridos pela empresa ao longo dos anos, como Lucasfilm (com Star Wars e derivados) e a Marvel.

Para recordar as obras que marcaram gerações, destacamos a seguir a lista dos melhores filmes da Disney, realizada pelo site Imdb.

Confira os melhores filmes da Disney de todos os tempos

A Bela e a Fera (1991)

Toy Story (1995)

Frozen (2013)

Up (2009)

A Pequena Sereia (1989)

Aladdin (1992)

Branca de Neve e os Sete Anões (1937)

Peter Pan (1953)

Tarzan (1999)

Mogli - O Menino Lobo (1967)

Dumbo (1941)

Alice no País das Maravilhas (1951)

A Dama e o Vagabundo (1955)

Bambi (1942)

O Rei Leão (1994)

101 Dalmatas (1961)

Mickey Mouse (1941)

Operação Cupido (1961)

Piratas do Caribe - A Maldição do Pérola Negra (2003)

Cinderella (1950)

Monstros S.A. (2001)

Carros (2006)

Toy Story 2 (1999)

Toy Story 3 (2010)

Procurando Nemo (2003)

Onde assistir online aos filmes dos estúdios Disney

As produções da Disney Animations Studios, Walt Disney Pictures e da Pixar estão disponíveis para os assinantes do Disney+.