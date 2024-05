Disney+ sobe o preço da assinatura após fusão com Star+; veja novo valor

Os fãs de streaming podem preparar o bolso: a assinatura do novo Disney+ — que contemplará não só os conteúdos da Disney como os da Star+ e Hulu — vai ter reajuste nos preços, até mesmo para quem não optar pelos canais de esporte. E o valor é salgado.

Nesta quarta-feira, 22, a empresa enviou e-mails a seus assinantes informando que o preço vai mudar a partir do dia 26 de junho, quando a plataforma com todos os conteúdos for lançada. Serão oferecidos dois tipos diferentes de pacotes: o Disney+ Padrão, que não inclui todos os canais da ESPN e aposta em uma qualidade de vídeo e áudio mais baixas, e o Disney+ Premium, com acesso a tudo em alta qualidade.

A nova assinatura contempla, além dos conteúdos da ESPN, todo o catálogo de filmes e séries da Star+.

Veja o preço do Disney+ após o reajuste

Disney+ Padrão: R$ 43,90 mensal e R$ 368,90 anual

O plano inclui o catálogo completo do Disney+ e Star+ no mesmo aplicativo, além dos canais ESPN e ESPN3. Somente dois dispositivos podem se conectar simultaneamente e serão desbloqueados 25 downloads por mês. O plano oferece áudio com qualidade 5.1 e vídeo até 1080p Full HD.

Disney+ Premium: R$ 62,90 mensal e R$ 527,90 anual

O plano inclui o catálogo completo do Disney+ e Star+ no mesmo aplicativo, além todos os canais da ESPN e eventos exclusivos. Até quatro dispositivos podem se conectar simultaneamente e serão desbloqueados 25 downloads por mês. O plano oferece áudio com qualidade Dolby Atmos e vídeo até 4K UHD e HDR.

Hoje, o valor mais baixo do Disney+ é de R$ 33,90 por mês. O combo em conjunto com a Star+ sai por R$ 55,90 mensais.

A Disney também anunciou que oferecerá um pacote Disney+ Padrão com Anúncios, inicialmente disponível apenas para Argentina, Brasil, México, Chile e Colômbia, para ser integrado em pacotes de parceiros comerciais. O valor dessa assinatura não foi divulgado ainda.

Como será a transição?

Quem assina a Star+ será automaticamente transferido para o plano Disney+ Premium a partir do dia 24 de julho, por um valor promocional de R$ 43,90 ao mês. O mesmo vale para os assinantes da Disney+. A redução será válida até janeiro de 2025, quando passa a valer o preço integral da assinatura do plano Premium.

Compartilhamento de senhas

Segundo o chefe financeiro do grupo, Hugh Johnston, a quebra do sistema de compartilhamento de senhas vai começar no verão deste ano do Hemisfério Norte (a partir do final de junho). De acordo com o executivo, o serviço de streaming irá suspender as contas suspeitas de compartilhamento e os usuários "terão a opção de pagar por um perfil próprio".

De acordo como site The Verge, a Disney também começará a permitir que titulares de conta adicionem pessoas fora de seu domicílio por uma "taxa adicional", mas não informou quanto isso custará. A Netflix já tem esse tipo de cobrança. "Queremos alcançar o maior público possível com nosso conteúdo", disse Johnston. "Estamos ansiosos para lançar esta nova funcionalidade para melhorar a experiência geral do cliente e expandir nossa base de assinantes."