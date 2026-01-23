Brasil

Enem-Unicamp: universidade divulga primeira lista de aprovados

Candidatos convocados têm até dia 27 de janeiro para realizar a matrícula virtual

Vestibular Unicamp: primeiras listas de aprovados já foram divulgadas (Creative Commons/Creative Commons)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 14h18.

A Unicamp divulgou nesta sexta-feira, 23, a lista da primeira chamada dos candidatos aprovados por meio da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). 

Como a Unicamp não participa do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), está é a única forma de ingresso que utiliza o desempenho dos alunos no Exame. Hoje também foi divulgada a lista de convocados por Vagas Olímpicas.

O resultado do vestibular tradicional foi divulgado na última quinta-feira, 22.

A universidade recebeu 16.501 inscrições para a seleção via Enem. Foram convocados 405 candidatos na modalidade Enem-Unicamp e 118 nas Vagas Olímpicas. Pela primeira vez, parte dessas oportunidades foi destinada a candidatos trans, travestis ou não binários. Foi considerada exclusivamente a nota do Enem 2025.

Como saber se foi aprovado no Enem-Unicamp?

A lista oficial foi divulgada no site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp), responsável pelos processos seletivos da universidade. 

Quando fazer a matrícula na Unicamp?

Todos os aprovados deverão realizar sua matrícula das 9 horas do dia 26 de janeiro às 17 horas do dia 27 de janeiro, exclusivamente pela internet, na página da Comvest, utilizando seu número de inscrição e senha. 

Quando sai a segunda chamada?

A segunda chamada para ingresso na Unicamp em 2026 será divulgada no dia 2 de fevereiro.

Estão previstas oito chamadas para o Vestibular Unicamp 2026 e cinco chamadas para as modalidades Enem-Unicamp e Vagas Olímpicas.

Principais datas da Unicamp:

  • Divulgação da primeira chamada: 22 de janeiro
  • Matrícula online da primeira chamada: 26 e 27 de janeiro
  • Divulgação da segunda chamada: 2 de fevereiro
  • Matrícula online da segunda chamada: 3 e 4 de fevereiro
  • Divulgação da terceira chamada: 9 de fevereiro
