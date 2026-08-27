Quanto custa ir à Bienal do Livro 2026? Ingressos têm cashback e opção noturna

A Bienal do Livro 2026 já está com ingressos à venda, e quem pretende passar um dia entre livros, autores e atrações literárias pode encontrar entradas a partir de R$ 15. A 28ª edição do evento acontece em setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Os preços variam conforme o dia e o horário escolhido. A organização também adotou um sistema de cashback, que devolve parte ou todo o valor do ingresso em crédito para a compra de livros durante a Bienal.

Quanto custa o ingresso da Bienal do Livro 2026?

Para os dias de semana, de segunda a quinta-feira, há duas modalidades de ingresso. A entrada diurna inteira custa R$ 40, enquanto a meia-entrada sai por R$ 20. Essa opção permite o acesso até as 16h59.

Na modalidade diurna, a inteira garante R$ 15 de cashback, enquanto a meia-entrada oferece R$ 7,50 em crédito para compras de livros dentro do evento.

Durante os fins de semana, os valores aumentam. A entrada inteira custa R$ 42, e a meia-entrada fica em R$ 21. Os valores de cashback permanecem em R$ 15 para a inteira e R$ 7,50 para a meia.

Ingresso noturno tem cashback integral

Outra opção para quem pretende visitar a Bienal depois do trabalho ou da escola é o ingresso noturno. A entrada dá acesso ao evento a partir das 17h, de segunda a quinta-feira.

O ingresso inteiro custa R$ 30, enquanto a meia-entrada sai por R$ 15. Nesse formato, o cashback corresponde a 100% do valor pago, retornando como crédito para a compra de livros na Bienal.

Na prática, quem compra a entrada inteira recebe R$ 30 em crédito, enquanto quem paga meia recebe R$ 15 para utilizar nas compras dentro do evento.



Onde comprar os ingressos para a Bienal do Livro?

Os ingressos para a Bienal do Livro 2026 estão disponíveis para compra online pelo Feverup.

Quando acontece a Bienal do Livro 2026?

A 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontece entre 4 e 13 de setembro de 2026, no Distrito Anhembi, localizado na Avenida Olavo Fontoura, 1209, em Santana, na zona norte da capital paulista.

Nos dias de semana, o evento funciona das 9h às 22h, com entrada permitida até as 21h. Aos sábados e domingos, a abertura acontece às 10h e o encerramento às 22h, também com acesso até as 21h. No último dia, 13 de setembro, a Bienal funciona das 10h às 21h, com entrada até as 20h.

Entre as atrações confirmadas, estão os grandes nomes da literatura nacional, como:

Conceição Evaristo

Paula Pimenta

Raphael Montes

Itamar Vieira Jr.

Carina Rissi

Ana Paula Maia

José Falero

Aline Bei

Ana Suy

Socorro Acioli

Pedro Bial

Luiza Helena Trajano

Milton Cunha

Sergio Vaz

Vitor Martins

Ray Tavares

Alê Santos

Felipe Castilho

Jana Bianchi

Giovana Madalosso

Daniel Ribeiro

Bruno Freire

Tatiane Biase

Bárbara Carine

Zoe X

Gabriel Dearo

Manu Digilio

A Bienal do Livro também recebe diversos autores internacionais, como: