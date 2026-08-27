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Quanto custa ir à Bienal do Livro 2026? Ingressos têm cashback e opção noturna

Bienal de São Paulo terá ingressos diurnos e noturnos com cashback para compra de livros durante o evento

Bienal do Livro: confira os valores da inteira e da meia-entrada, além das regras de cashback para a edição de 2026 (Divulgação/Bienal de São Paulo)

Bienal do Livro: confira os valores da inteira e da meia-entrada, além das regras de cashback para a edição de 2026 (Divulgação/Bienal de São Paulo)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07h45.

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A Bienal do Livro 2026 já está com ingressos à venda, e quem pretende passar um dia entre livros, autores e atrações literárias pode encontrar entradas a partir de R$ 15. A 28ª edição do evento acontece em setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Os preços variam conforme o dia e o horário escolhido. A organização também adotou um sistema de cashback, que devolve parte ou todo o valor do ingresso em crédito para a compra de livros durante a Bienal.

Quanto custa o ingresso da Bienal do Livro 2026?

Para os dias de semana, de segunda a quinta-feira, há duas modalidades de ingresso. A entrada diurna inteira custa R$ 40, enquanto a meia-entrada sai por R$ 20. Essa opção permite o acesso até as 16h59.

Na modalidade diurna, a inteira garante R$ 15 de cashback, enquanto a meia-entrada oferece R$ 7,50 em crédito para compras de livros dentro do evento.

Durante os fins de semana, os valores aumentam. A entrada inteira custa R$ 42, e a meia-entrada fica em R$ 21. Os valores de cashback permanecem em R$ 15 para a inteira e R$ 7,50 para a meia.

Ingresso noturno tem cashback integral

Outra opção para quem pretende visitar a Bienal depois do trabalho ou da escola é o ingresso noturno. A entrada dá acesso ao evento a partir das 17h, de segunda a quinta-feira.

O ingresso inteiro custa R$ 30, enquanto a meia-entrada sai por R$ 15. Nesse formato, o cashback corresponde a 100% do valor pago, retornando como crédito para a compra de livros na Bienal.

Na prática, quem compra a entrada inteira recebe R$ 30 em crédito, enquanto quem paga meia recebe R$ 15 para utilizar nas compras dentro do evento.

Onde comprar os ingressos para a Bienal do Livro?

Os ingressos para a Bienal do Livro 2026 estão disponíveis para compra online pelo Feverup.

Quando acontece a Bienal do Livro 2026?

A 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontece entre 4 e 13 de setembro de 2026, no Distrito Anhembi, localizado na Avenida Olavo Fontoura, 1209, em Santana, na zona norte da capital paulista.

Nos dias de semana, o evento funciona das 9h às 22h, com entrada permitida até as 21h. Aos sábados e domingos, a abertura acontece às 10h e o encerramento às 22h, também com acesso até as 21h. No último dia, 13 de setembro, a Bienal funciona das 10h às 21h, com entrada até as 20h.

Entre as atrações confirmadas, estão os grandes nomes da literatura nacional, como:

  • Conceição Evaristo
  • Paula Pimenta
  • Raphael Montes
  • Itamar Vieira Jr.
  • Carina Rissi
  • Ana Paula Maia
  • José Falero
  • Aline Bei
  • Ana Suy
  • Socorro Acioli
  • Pedro Bial
  • Luiza Helena Trajano
  • Milton Cunha
  • Sergio Vaz
  • Vitor Martins
  • Ray Tavares
  • Alê Santos
  • Felipe Castilho
  • Jana Bianchi
  • Giovana Madalosso
  • Daniel Ribeiro
  • Bruno Freire
  • Tatiane Biase
  • Bárbara Carine
  • Zoe X
  • Gabriel Dearo
  • Manu Digilio

A Bienal do Livro também recebe diversos autores internacionais, como:

  • Ana Huang
  • Elena Armas
  • Alice Oseman
  • Jay Kristoff
  • Lynn Painter
  • Danielle L. Jensen
  • Lesley-Ann Jones
  • Courtney Henning Novak
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