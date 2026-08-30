Shows hoje em SP e no Rio: veja agenda deste domingo, 30

O último domingo de agosto chega com uma programação musical movimentada em São Paulo e no Rio de Janeiro. Neste domingo, 30, os palcos recebem artistas de diferentes estilos, com opções que vão do sertanejo e piseiro à música brasileira e ao pop latino.

Para quem ainda está decidindo o que fazer neste domingo, reunimos alguns dos principais shows programados para hoje.

São Paulo

Sertanejo Delas com Mari Fernandez na Varanda Estaiada

Mari Fernandez comanda o Sertanejo Delas neste domingo, 30, na Varanda Estaiada. A abertura acontece às 14h, em um evento que celebra o protagonismo feminino no sertanejo e no piseiro.

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Jon Secada & Marina Elali no Espaço Unimed

Jon Secada e Marina Elali se apresentam neste domingo, 30, às 20h, no Espaço Unimed, com abertura da casa às 18h. O cantor revisita sucessos da carreira, como "Just Another Day", "Angel" e "If You Go".

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Phill Veras no Blue Note

Phill Veras apresenta a turnê "Particular" neste domingo, 30, às 19h, no Blue Note São Paulo. A abertura da casa está marcada para 18h.

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Rio de Janeiro

Alcione no Via Music Hall

Alcione se apresenta neste domingo, 30, no Via Music Hall, em São João de Meriti. A cantora leva ao palco sucessos de sua carreira, que atravessa décadas de história na música brasileira.

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