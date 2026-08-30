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Shows hoje em SP e no Rio: veja agenda deste domingo, 30

Mari Fernandez, Jon Secada, Marina Elali, Phill Veras e Alcione estão entre as atrações deste domingo

Alcione: cantora se apresenta neste domingo, 30, no Via Music Hall, no Rio de Janeiro (Camarote N1/Divulgação)

Alcione: cantora se apresenta neste domingo, 30, no Via Music Hall, no Rio de Janeiro (Camarote N1/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 11h54.

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O último domingo de agosto chega com uma programação musical movimentada em São Paulo e no Rio de Janeiro. Neste domingo, 30, os palcos recebem artistas de diferentes estilos, com opções que vão do sertanejo e piseiro à música brasileira e ao pop latino.

Para quem ainda está decidindo o que fazer neste domingo, reunimos alguns dos principais shows programados para hoje.

São Paulo

Sertanejo Delas com Mari Fernandez na Varanda Estaiada

Mari Fernandez comanda o Sertanejo Delas neste domingo, 30, na Varanda Estaiada. A abertura acontece às 14h, em um evento que celebra o protagonismo feminino no sertanejo e no piseiro.

Para mais informações, clique aqui.

Jon Secada & Marina Elali no Espaço Unimed

Jon Secada e Marina Elali se apresentam neste domingo, 30, às 20h, no Espaço Unimed, com abertura da casa às 18h. O cantor revisita sucessos da carreira, como "Just Another Day", "Angel" e "If You Go".

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Phill Veras no Blue Note

Phill Veras apresenta a turnê "Particular" neste domingo, 30, às 19h, no Blue Note São Paulo. A abertura da casa está marcada para 18h.

Para mais informações, clique aqui.

Rio de Janeiro

Alcione no Via Music Hall

Alcione se apresenta neste domingo, 30, no Via Music Hall, em São João de Meriti. A cantora leva ao palco sucessos de sua carreira, que atravessa décadas de história na música brasileira.

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