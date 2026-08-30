Uma pessoa morre e cinco ficam feridas em tiroteio durante rave na Suíça

Um tiroteio em uma rave no cantão de Aargau, no norte da Suíça, deixou uma pessoa morta e cinco feridas na madrugada deste domingo, 30, segundo a polícia local e a imprensa. A polícia informou que ainda procura possivelmente mais de um suspeito.

A polícia cantonal de Aargau informou anteriormente, no X, que uma mulher de 22 anos morreu no local em decorrência dos ferimentos. Quatro homens e uma mulher, com idades entre 24 e 27 anos, foram levados ao hospital com ferimentos que variam de leves a graves.

Segundo a polícia, todas as vítimas são residentes da Suíça. Os nomes não foram divulgados, em conformidade com as leis suíças de privacidade.

“A caçada ao suspeito continua sem parar e em ritmo acelerado”, disse o porta-voz da polícia Bernhard Graser a jornalistas na tarde de domingo.

Ele afirmou que a polícia ainda não tinha informações sobre possíveis motivações. Questionado sobre a possibilidade de um ataque terrorista, Graser disse que “o fato de a rave já estar chegando ao fim sugere que não seja esse o caso. Uma briga também pode ser uma possibilidade”.

Tiroteios em locais públicos são raros no país alpino, apesar da posse de armas ser relativamente disseminada.

“Em termos de sua natureza, este incidente é certamente único nos últimos anos”, disse Graser. “Ainda não sabemos toda a dimensão do ocorrido, mas, considerando apenas as circunstâncias, é algo realmente extraordinário. É por isso que há uma presença policial tão grande.”

As autoridades foram alertadas por volta das 2h30 sobre o tiroteio em Aarau, capital do cantão e localizada a 29 milhas (cerca de 47 quilômetros) a oeste de Zurique, disse o porta-voz da polícia Pascal Wenzel à emissora pública suíça SRF.

No momento do incidente, a "Aarau Rave VOL. 7” acontecia no hipódromo do distrito de Schachen, em Aarau, informou a SRF. O corpo de bombeiros isolou uma grande área ao redor do local.

Uma grande operação policial ainda estava em andamento na tarde de domingo, e moradores foram orientados a ficar longe da área vasculhada pelos investigadores em busca de possíveis conexões relacionadas ao crime. Policiais, bombeiros e ambulâncias estavam presentes em grande número. A polícia de Freiburg, na vizinha Alemanha, também participou das buscas pelo suspeito, informou a agência de notícias alemã dpa.

“Neste momento, praticamente toda a força policial de Aargau está nas ruas”, disse Graser, acrescentando que não havia informações sobre onde o suspeito ou os suspeitos poderiam estar. No entanto, a polícia descartou a possibilidade de que eles representassem uma ameaça novamente.

O jornal suíço Blick informou que os frequentadores da rave inicialmente confundiram os disparos com fogos de artifício, até que alguém gritou: “todo mundo no chão”.

O jornal informou que o tiroteio ocorreu logo após o fim do evento. Mais tarde, a polícia levou os visitantes que ainda estavam no local para uma academia próxima, onde muitos foram interrogados, segundo Graser.

A polícia pediu às testemunhas que tivessem vídeos ou fotos que os compartilhassem com os investigadores.

O Aargau Racing Club, que administra o hipódromo, afirmou estar chocado com o tiroteio.

“Expressamos nossa mais profunda solidariedade a todos os afetados e suas famílias, que estão enfrentando esta situação difícil e angustiante”, afirmou a entidade em seu site. “Gostaríamos de agradecer aos socorristas e a todos os demais envolvidos que trabalharam de forma profissional e com dedicação no local.”

O DJ suíço Tekibo, que se apresentou na rave, escreveu no Instagram que “o que aconteceu na rave de Aarauer é absolutamente de partir o coração”.

“Techno e raves deveriam ser lugares de liberdade e segurança, nunca um lugar onde algo assim aconteça”, acrescentou.

Aarau tem cerca de 22.300 habitantes. A cidade fica aproximadamente 30 quilômetros ao sul da fronteira com a Alemanha.