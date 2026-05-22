De frio de 0°C a calor de 37°C: veja a previsão do tempo para o país neste fim de semana

O Brasil deve enfrentar um fim de semana de forte contraste nas temperaturas, com previsão de geada e mínimas próximas de 0°C no Sul, enquanto áreas do Norte e do Centro-Oeste podem registrar calor de até 37°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mudança no tempo ocorre em meio à atuação de uma massa de ar frio e uma área de baixa pressão atmosférica no centro-sul do país e à persistência de chuvas intensas em parte do território nacional.

Temperaturas por região

Na Região Sul, o destaque é o frio intenso. O Rio Grande do Sul deve seguir sem chuva na sexta, mas com maior possibilidade de geadas no extremo sul gaúcho e nas áreas próximas a Santa Catarina. No sábado, as chuvas continuam em parte da região, principalmente entre o litoral do Paraná e Santa Catarina, enquanto as mínimas seguem próximas de 0°C nas áreas serranas.

No Sudeste, as mínimas ficam em torno de 12°C no sul de Minas Gerais, Vale do Paraíba e Zona da Mata de acordo com o boletim do Inmet. Em São Paulo, o fim de semana também será marcado por chuva, especialmente no centro-sul e no litoral do estado, onde os acumulados diários podem chegar a 60 mm no sábado. As máximas previstas chegam a 32°C no Triângulo Mineiro e no noroeste paulista.

No Centro-Oeste, o contraste aparece entre manhãs mais frias no sul de Mato Grosso do Sul, com mínimas em torno de 12°C na sexta e 14°C no sábado, e tardes quentes no norte de Mato Grosso e de Goiás, onde as máximas podem chegar a 36°C.

No Nordeste, as manhãs devem ser mais amenas no sul e sudeste da Bahia, com temperaturas em torno de 15°C. Já no sertão da Paraíba e de Pernambuco, o calor segue forte, com máximas de até 36°C. Há previsão de chuva isolada no litoral da região no sábado.

Na Região Norte, o calor predomina em parte dos estados, com máxima prevista de 37°C em Palmas no sábado. Ao mesmo tempo, o Inmet prevê pancadas de chuva e trovoadas em áreas do Amazonas, Amapá, Pará e Roraima, com acumulados que podem superar 70 mm em algumas localidades.

Inmet emite alertas laranja e amarelo

Além da queda nas temperaturas, o Inmet emitiu alertas de perigo para chuva intensa em diferentes áreas do Brasil. O alerta laranja, que indica perigo, vale para quase todo o estado de São Paulo, parte do Paraná e outras áreas do país. Esse nível é o segundo mais severo da escala do instituto, atrás apenas do alerta vermelho.

Nas áreas sob alerta laranja, há previsão de chuvas entre 50 e 100 mm por dia, ventos intensos que podem chegar a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. O Inmet também aponta risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações.

O instituto também publicou alertas amarelos, de perigo potencial, para outras regiões do Brasil, incluindo áreas do extremo Norte, do litoral do Nordeste, do Sul e do Centro-Oeste. Nesses locais, as condições exigem atenção, embora o risco seja menor do que nas áreas em alerta laranja.