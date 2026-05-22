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De frio de 0°C a calor de 37°C: veja a previsão do tempo para o país neste fim de semana

Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas de perigo para tempestades em diversas regiões do país

Previsão do tempo Inmet prevê chuvas acima da média em grande parte das regiões Norte e Sudeste do Brasil (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Previsão do tempo Inmet prevê chuvas acima da média em grande parte das regiões Norte e Sudeste do Brasil (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de maio de 2026 às 15h19.

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O Brasil deve enfrentar um fim de semana de forte contraste nas temperaturas, com previsão de geada e mínimas próximas de 0°C no Sul, enquanto áreas do Norte e do Centro-Oeste podem registrar calor de até 37°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mudança no tempo ocorre em meio à atuação de uma massa de ar frio e uma área de baixa pressão atmosférica no centro-sul do país e à persistência de chuvas intensas em parte do território nacional.

Temperaturas por região

Na Região Sul, o destaque é o frio intenso. O Rio Grande do Sul deve seguir sem chuva na sexta, mas com maior possibilidade de geadas no extremo sul gaúcho e nas áreas próximas a Santa Catarina. No sábado, as chuvas continuam em parte da região, principalmente entre o litoral do Paraná e Santa Catarina, enquanto as mínimas seguem próximas de 0°C nas áreas serranas.

No Sudeste, as mínimas ficam em torno de 12°C no sul de Minas Gerais, Vale do Paraíba e Zona da Mata de acordo com o boletim do Inmet. Em São Paulo, o fim de semana também será marcado por chuva, especialmente no centro-sul e no litoral do estado, onde os acumulados diários podem chegar a 60 mm no sábado. As máximas previstas chegam a 32°C no Triângulo Mineiro e no noroeste paulista.

No Centro-Oeste, o contraste aparece entre manhãs mais frias no sul de Mato Grosso do Sul, com mínimas em torno de 12°C na sexta e 14°C no sábado, e tardes quentes no norte de Mato Grosso e de Goiás, onde as máximas podem chegar a 36°C.

No Nordeste, as manhãs devem ser mais amenas no sul e sudeste da Bahia, com temperaturas em torno de 15°C. Já no sertão da Paraíba e de Pernambuco, o calor segue forte, com máximas de até 36°C. Há previsão de chuva isolada no litoral da região no sábado.

Na Região Norte, o calor predomina em parte dos estados, com máxima prevista de 37°C em Palmas no sábado. Ao mesmo tempo, o Inmet prevê pancadas de chuva e trovoadas em áreas do Amazonas, Amapá, Pará e Roraima, com acumulados que podem superar 70 mm em algumas localidades.

Inmet emite alertas laranja e amarelo

Além da queda nas temperaturas, o Inmet emitiu alertas de perigo para chuva intensa em diferentes áreas do Brasil. O alerta laranja, que indica perigo, vale para quase todo o estado de São Paulo, parte do Paraná e outras áreas do país. Esse nível é o segundo mais severo da escala do instituto, atrás apenas do alerta vermelho.

Nas áreas sob alerta laranja, há previsão de chuvas entre 50 e 100 mm por dia, ventos intensos que podem chegar a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. O Inmet também aponta risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações.

O instituto também publicou alertas amarelos, de perigo potencial, para outras regiões do Brasil, incluindo áreas do extremo Norte, do litoral do Nordeste, do Sul e do Centro-Oeste. Nesses locais, as condições exigem atenção, embora o risco seja menor do que nas áreas em alerta laranja.

Previsão do tempo: Inmet emitiu alertas de tempestade para todas as regiões do país entre 23 e 24 de maio (Inmet)

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