Taylor Swift em Deadpool 3? Entenda a suposta participação da cantora no filme

Os fãs de Deadpool estão animados com a chegada do terceiro filme do heroi nada convencional. Embora os detalhes da produção sejam poucos, vários boatos surgiram a respeito do elenco, especialmente pela suposta escalação de Taylor Swift.

A teoria sobre a participação da cantora em Deadpool 3 partiu dos próprios fãs, que sugeriram que ela vai interpretar a mutante Alison Blaire, também conhecida como Cristal.

Os Swifities (apelido para os fãs de Taylor Swift) estão convencidos de que a cantora vai dar as caras no filme como uma espécie de easter egg, para atrai-los às salas de cinema e pegá-los de surpresa em qualquer cena do longa.

A personagem foi apresentada pela Marvel Comics na década de 1970 como uma jovem capaz de manipular luzes e sons. Apesar de Alison ter dificuldades para controlar totalmente seu poder, ela o usou para se tornar uma famosa cantora de casas noturnas de Nova York. Tanto que suas habilidades justificaram o apelido Cristal.

Dúvidas

Diante do perfíl da personagem, Taylor Swift se destacaria como uma opção interessante, caso os produtores de Deadpool estivessem buscando uma cantora pop para o papel.

Por outro lado, alguns fãs também acreditam que é improvável a escalação de Taylor para o papel, em razão da forte relação que a cantora tem com a família de Ryan Reynolds, o protagonista de Deadpool. Só a ideia da contratação de Taylor para o filme por ser amiga do protagonista e sua esposa, Blake Lively, pode não soar muito bem para a artista.

Além disso, Taylor está empenhada em sua turnê "The Eras Tour" em diversos países para os próximos meses e na produção de seu próprio filme.

Quem está confirmado no filme?

Além do astro Ryan Reynolds, Deadpool 3 vai contar com a participação especial de Hugh Jackman, que retornará ao papel de Logan, conhecido como Wolverine.

Estão confirmados outros nomes como: Jennifer Garner (de volta ao papel de Elektra), Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna, Karan Soni e Lesli Uggams.

O filme também terá Matthew Macfadyen (de "Succession" e "Orgulho e Preconceito") e Emma Corrin ("The Crown") em seu elenco.

Mesmo assim, há rumores de que parte do elenco da franquia X-Men possa estar presente em Deadpool, como Halle Berry (Tempestade), James Marsden (Scott Summers), Patrick Stewart (Professor Charles Xavier) e Ian McKellen (Magneto).

Quando Deadpool 3 será lançado?

Sob a direção de Shawn Levy, Deadpool 3 tem estreia prevista para março de 2024, no entanto pode sofrer alteração por causa da greve de atores e roteiristas nos Estados Unidos.