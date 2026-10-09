6 filmes e séries para maratonar no fim de semana e feriado

O feriado da próxima segunda-feira, 12, chega recheado de filmes e séries para movimentar as telas no streaming. Os catálogos dividem espaço entre o encerramento de temporadas marcantes, adaptações de peso e opções recheadas de suspense e comédia.

Nas séries, o destaque da Apple TV é o episódio final da quarta temporada de Ted Lasso, além da estreia da comédia britânica Pequenos Profetas. No Prime Video, as atenções se voltam para a nova adaptação do clássico de Stephen King em Carrie, a Estranha.

Já na aba de filmes, o Prime Video lidera os holofotes com a chegada de Homem-Aranha: Um Novo Dia na loja de aluguel e o suspense Segredo Obscuro. Para completar, a Netflix adiciona ao catálogo a comédia de ficção científica Y2K: O Bug do Milênio.

Confira os 6 filmes e séries para assistir neste fim de semana:

Ted Lasso — temporada 4 (Apple TV+)

A quarta temporada da aclamada comédia esportiva chega ao seu último episódio. No desfecho do novo ano, Ted e a equipe do Richmond enfrentam a partida mais importante da temporada em busca da consolidação no futebol feminino, encerrando mais um ciclo repleto de aprendizados, superação e a clássica dose de otimismo que conquistou o público.

Carrie, a Estranha — temporada 1 (Prime Video)

A icônica obra de Stephen King ganha uma reinterpretação inédita em formato de série. Acompanhando a história da tímida e reprimida adolescente Carrie White, a produção explora as pressões do ambiente escolar e o fanatismo religioso em sua casa, até que a descoberta de impressionantes poderes telecinéticos culmina em uma noite de formatura inesquecível e aterrorizante.

Homem-Aranha: Um Novo Dia (Prime Video — Loja)

Chegando à loja digital da plataforma, a nova aventura do teioso acompanha Peter Parker tentando equilibrar sua rotina universitária com as responsabilidades de protetor de Nova York. Quando uma nova ameaça surge para desestabilizar a ordem da cidade, ele precisa utilizar todas as suas habilidades para proteger quem ama e evitar o caos generalizado.

Pequenos Profetas (Apple TV+)

Elogiada comédia britânica criada e estrelada por Mackenzie Crook, a produção acompanha a rotina excêntrica de Michael, um homem que decide criar espíritos mágicos capables de prever o futuro após o desaparecimento de sua amada. Ao lado de uma jovem colega, ele se envolve em uma aventura inusitada que mistura amizade, esperança e segredos escondidos em um pacato subúrbio.

Y2K: O Bug do Milênio (Netflix)

Ambientada no Réveillon de 1999, esta comédia de ficção científica acompanha dois jovens sem muita popularidade que decidem se penetrar na última grande festa do milênio. No entanto, quando a meia-noite chega, a paranoia do bug do milênio se torna real e as máquinas ganham vida, transformando a comemoração em uma caótica batalha pela sobrevivência.

Segredo Obscuro (Prime Video)

O tenso suspense psicológico acompanha a trajetória de uma jovem que consegue o emprego dos sonhos em uma renomada empresa de beleza e bem-estar. Conforme se aprofunda nos bastidores da corporação e em suas práticas questionáveis, ela começa a desconfiar de que a busca pela perfeição esconde um preço sombrio e perigoso.