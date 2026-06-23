Olivia Rodrigo reúne cantoras em festival sem fins lucrativos na Califórnia; confira line-up

Olivia Rodrigo, 23, anunciou a criação do Daisy Chain Fields, festival de música que acontecerá em 29 de agosto, em Irvine, na Califórnia.

O evento reunirá exclusivamente artistas mulheres e bandas lideradas por mulheres, com uma proposta que vai além dos shows: apoiar organizações dedicadas aos direitos e ao bem-estar de mulheres e meninas.

A cantora afirmou que o projeto é "um sonho antigo" e descreveu a iniciativa como uma forma de "unir música, comunidade e impacto social". Segundo ela, o festival nasceu da crença de que experiências coletivas podem inspirar mudanças significativas.

Artistas abriram mão dos lucros

De acordo com Rodrigo, todas as artistas envolvidas abriram mão do cachê e concordaram com a proposta para que a renda líquida fosse destinada a organizações sem fins lucrativos. Entre as instituições beneficiadas estão entidades ligadas à saúde, aos direitos reprodutivos, ao empoderamento econômico e à proteção de mulheres e meninas.

Line-up reúne nomes de peso

A primeira edição do Daisy Chain Fields contará com apresentações de Olivia Rodrigo, Chappell Roan, Doechii, Mitski, Garbage, Bikini Kill, The Breeders, Santigold, Rachel Chinouriri e Katseye, entre outras artistas.

O festival também terá participações especiais de Stevie Nicks, Karen O e Sarah McLachlan, nome que ficou conhecido por criar o histórico festival Lilith Fair, referência direta para o projeto idealizado por Rodrigo.

truly never felt more excited to share a piece of news with you all. i’ve had a dream of doing this festival for years and i am so ecstatic its finally coming true!! Daisy Chain Fields features an all-women lineup and 100 percent of the net proceeds will go to charities… pic.twitter.com/bPXHfLl1WJ — Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) June 22, 2026

Festival terá espaço filantrôpico e artístico

Além dos shows, o Daisy Chain Fields terá espaços dedicados a organizações sociais, experiências artísticas, instalações imersivas, ações educativas e iniciativas comunitárias. A proposta é incentivar a participação do público em causas ligadas à igualdade de gênero e ao fortalecimento de mulheres e meninas.

Para Olivia Rodrigo, o festival representa uma oportunidade de transformar entretenimento em ação concreta. "Tenho sonhado em fazer este festival há anos e estou tão extasiada que finalmente está se tornando realidade", comentou a cantora em suas redes sociais. “Acredito profundamente que a alegria, o senso de comunidade e a música têm o poder de impulsionar mudanças reais. Espero que este festival seja exatamente isso. Mal posso esperar para cantar, dançar e celebrar com todos vocês no dia 29 de agosto.”