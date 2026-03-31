Oktoberfest Summit 2026 amplia experiências e espera 600 pessoas

Oktoberfest Summit: evento amplia programação e experiências em 2026 (Divulgação/Oktoberfest Summit)
Redação Exame
Publicado em 31 de março de 2026 às 09h51.
Última atualização em 31 de março de 2026 às 09h54.
O Oktoberfest Summit 2026 será realizado entre os dias 20 e 22 de outubro, em Blumenau (SC), com expectativa de reunir cerca de 600 participantes.
Integrado à programação da Oktoberfest Blumenau, o evento amplia a oferta de experiências e debates voltados à economia criativa, turismo e gestão de grandes eventos.
Após a primeira edição, que contou com aproximadamente 500 participantes, o encontro retorna com o tema “Celebrar a tradição, construir o futuro” e terá atividades no Teatro Carlos Gomes e no Parque Vila Germânica.
Entre as novidades desta edição estão conteúdos inéditos sobre os bastidores da gastronomia e dos desfiles da festa. Segundo o diretor-geral da Oktoberfest Blumenau, Guilherme Benno Guenther, os participantes terão acesso a informações técnicas nunca divulgadas ao longo de mais de 40 anos do evento.
O Summit combina palestras, painéis e experiências práticas. A proposta inclui visitas guiadas ao Parque Vila Germânica e ao Camarote Spaten, além de apresentações sobre estratégias que contribuíram para consolidar a Oktoberfest como um dos principais eventos culturais do país.
De acordo com Gelson Walker, CEO da Tô Indo Viagens e Eventos, organizadora oficial, o encontro reúne educação, networking e entretenimento em uma programação imersiva de três dias.
Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do evento.
20/10/2026 (terça-feira)
14h – Abertura do credenciamento
16h (45min) – Abertura oficial do evento
16h45min (1h30min) – Palestra magna: visão, legado e próximos passos da Oktoberfest
18h15min (1h30min) – Painel: eventos culturais como motores de turismo e economia
19h45min (30 min) – Show
20h30min – Coquetel de boas-vindas
21/10/2026 (quarta-feira)
8h – Abertura do credenciamento
8h30min – Informações da programação
8h45min – Economia criativa e geração de valor
9h45min – Como transformar eventos em marcas globais
10h30min – Coffee break
11h – Patrocínio estratégico e captação de recursos
12h15min – Gastronomia como ativo cultural e comercial
13h15min – Almoço típico regional
14h15min – Gestão operacional e segurança
15h30min – Criação de experiências globais
16h15min – Coffee break
16h45min – Estratégia de comunicação integrada
17h15min – Parceria entre Ambev e Oktoberfest
18h15min – Desfiles e branding cultural
18h45min – Encerramento
19h30min – Desfile Experience
21h30min – Camarote Spaten Business Lounge
22/10/2026 (quinta-feira)
9h – Tour pelos bastidores da Oktoberfest
12h30min – Almoço oficial (por adesão)
A 41ª Oktoberfest Blumenau será realizada entre os dias 7 e 25 de outubro de 2026, reunindo atrações culturais, gastronomia típica e programação musical.