Oktoberfest Summit 2026 amplia experiências e espera 600 pessoas

O Oktoberfest Summit 2026 será realizado entre os dias 20 e 22 de outubro, em Blumenau (SC), com expectativa de reunir cerca de 600 participantes.

Integrado à programação da Oktoberfest Blumenau, o evento amplia a oferta de experiências e debates voltados à economia criativa, turismo e gestão de grandes eventos.

Após a primeira edição, que contou com aproximadamente 500 participantes, o encontro retorna com o tema “Celebrar a tradição, construir o futuro” e terá atividades no Teatro Carlos Gomes e no Parque Vila Germânica.

Entre as novidades desta edição estão conteúdos inéditos sobre os bastidores da gastronomia e dos desfiles da festa. Segundo o diretor-geral da Oktoberfest Blumenau, Guilherme Benno Guenther, os participantes terão acesso a informações técnicas nunca divulgadas ao longo de mais de 40 anos do evento.

Programação inclui imersões, painéis e visitas técnicas

O Summit combina palestras, painéis e experiências práticas. A proposta inclui visitas guiadas ao Parque Vila Germânica e ao Camarote Spaten, além de apresentações sobre estratégias que contribuíram para consolidar a Oktoberfest como um dos principais eventos culturais do país.

De acordo com Gelson Walker, CEO da Tô Indo Viagens e Eventos, organizadora oficial, o encontro reúne educação, networking e entretenimento em uma programação imersiva de três dias.

Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do evento.

Confira a programação do Oktoberfest Summit 2026

20/10/2026 (terça-feira)

14h – Abertura do credenciamento

16h (45min) – Abertura oficial do evento

16h45min (1h30min) – Palestra magna: visão, legado e próximos passos da Oktoberfest

18h15min (1h30min) – Painel: eventos culturais como motores de turismo e economia

19h45min (30 min) – Show

20h30min – Coquetel de boas-vindas

21/10/2026 (quarta-feira)

8h – Abertura do credenciamento

8h30min – Informações da programação

8h45min – Economia criativa e geração de valor

9h45min – Como transformar eventos em marcas globais

10h30min – Coffee break

11h – Patrocínio estratégico e captação de recursos

12h15min – Gastronomia como ativo cultural e comercial

13h15min – Almoço típico regional

14h15min – Gestão operacional e segurança

15h30min – Criação de experiências globais

16h15min – Coffee break

16h45min – Estratégia de comunicação integrada

17h15min – Parceria entre Ambev e Oktoberfest

18h15min – Desfiles e branding cultural

18h45min – Encerramento

19h30min – Desfile Experience

21h30min – Camarote Spaten Business Lounge

22/10/2026 (quinta-feira)

9h – Tour pelos bastidores da Oktoberfest

12h30min – Almoço oficial (por adesão)

A 41ª Oktoberfest Blumenau será realizada entre os dias 7 e 25 de outubro de 2026, reunindo atrações culturais, gastronomia típica e programação musical.