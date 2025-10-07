Oktoberfest Blumenau 2025: preços, programação e principais destaques da festa alemã

A 40ª edição da Oktoberfest Blumenau acontece de 8 a 26 de outubro de 2025, no Parque Vila Germânica, em Santa Catarina. O evento, considerado a maior festa alemã das Américas, deve receber mais de 500 mil visitantes ao longo dos 19 dias de celebração.

A programação inclui desfiles tradicionais, apresentações folclóricas de danças germânicas, gastronomia típica e shows de música ao vivo. O desfile de abertura está marcado para o dia 8, às 19h, e o encerramento ocorrerá em 26 de outubro, às 10h. Entre os destaques culturais está o Oktoberfest Summit, de 13 a 15 de outubro, que reúne especialistas e profissionais do setor para discutir a festa e suas tradições.

Ingressos

Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do evento, com opções para entradas individuais ou pacotes promocionais para grupos. Em alguns dias a entrada é gratuita.

O estacionamento no Parque Vila Germânica segue os seguintes valores: R$ 40 de segunda a quinta-feira, R$ 60 nos finais de semana e feriados específicos, e R$ 170 para ônibus e vans. Os locais funcionam durante todo o período da festa, com horários definidos para cada área.

Gastronomia e atrações

A festa contará com pratos típicos alemães, incluindo joelho de porco, salsichas e chucrute, além de diversos tipos de chope artesanal. O evento oferece ainda experiências culturais, como apresentações de música, dança e atividades que celebram a tradição germânica.

A Oktoberfest Blumenau é referência na promoção da cultura alemã no Brasil, atraindo turistas de diferentes regiões do país e contribuindo para o desenvolvimento econômico e turístico de Santa Catarina.

Oktoberfest Summit

Entre os dias 13 e 15 de outubro, a Oktoberfest Blumenau receberá o primeiro Oktoberfest Summit, fórum empresarial dedicado à gestão, inovação, economia criativa e operação de eventos. O evento será realizado em paralelo à festa e reunirá profissionais e empresas do setor para discussões estratégicas sobre planejamento, branding e tecnologias aplicadas a grandes eventos.

O Summit contará com palestras, painéis temáticos e visitas técnicas a áreas operacionais da Oktoberfest, incluindo camarotes, desfiles e sistemas de tecnologia utilizados durante a festa. Entre os temas abordados estão licenciamento de marcas, sustentabilidade, segurança e soluções digitais, como reconhecimento facial e sistemas cashless.

De acordo com Delton Batista, presidente do Conselho do Summit, a conferência inédita “conectará líderes do setor e apresentará o case da Oktoberfest, referência em parcerias público-privadas e gestão de eventos no Brasil”. Para Guilherme Benno Guenther, diretor-geral da Oktoberfest, o fórum também será um espaço de imersão e conexão entre profissionais de turismo, marketing e economia criativa, compartilhando estratégias que consolidaram a festa como um dos maiores eventos culturais do país.

O Oktoberfest Summit é para profissionais que atuam na criação e operação de experiências de grande porte, oferecendo conteúdo prático e teórico, networking qualificado e uma visão completa dos bastidores de um evento de grande complexidade operacional.

Programação:

Segunda-feira (13/10)

13h30min - Início do credenciamento

17h - Abertura do evento

Anfitrião: Prefeito Egidio Ferrari

18h - O posicionamento da Oktoberfest Blumenau

Palestra: Guilherme Benno Guenther – Diretor Geral da Oktoberfest Blumenau

19h15min – Turismo e economia criativa como indutores dos grandes eventos

Moderador: Delton Batista – Presidente do Lide/SC

Delton Batista – Presidente do Lide/SC Painelista 1: Vinicius Lummertz - Ex-ministro do Turismo

Vinicius Lummertz - Ex-ministro do Turismo Painelista 2: Guilherme Paulus - Fundador do Grupo CVC

Guilherme Paulus - Fundador do Grupo CVC Painelista 3: Lucas Amorim – Diretor de redação da Exame

20h30min - Coquetel temático

Terça-feira (14/10)

8h - Abertura do credenciamento

8h30min - Estratégia para sponsorships em eventos regionais

Moderador: Rafael Almeida - Koi Comunicação e Agência Guru

Rafael Almeida - Koi Comunicação e Agência Guru Painelista 1: Gustavo Petry Custodio - Diretor de Marketing do Fort Atacadista

Gustavo Petry Custodio - Diretor de Marketing do Fort Atacadista Painelista 2: Adriano Marchini – Gerente de Marketing do Bradesco

Adriano Marchini – Gerente de Marketing do Bradesco Painelista 3: André Guimarães – Maná Produções, Comunicação e Eventos e coordenador cultural do Festival Folclórico de Parintins



André Guimarães – Maná Produções, Comunicação e Eventos e coordenador cultural do Festival Folclórico de Parintins Painelista 4: Aldo Pasqualini – Diretor de Marketing e Clientes da Unifique Telecomunicações

Aldo Pasqualini – Diretor de Marketing e Clientes da Unifique Telecomunicações Painelista 5: Vitória Valente Cordeiro - Gerente Nacional de Marketing da Close-up/Unilever

10h - Licensing da Oktoberfest Blumenau

Painelista: Luciana Vitorino – CEO da Agência Ispartner Licenciamento de Marcas

10h15min - Coffee break

10h45min - Sustentabilidade ambiental além do greenwashing

Moderador: Adriene Carlotto - CEO da Clarear Projetos

Adriene Carlotto - CEO da Clarear Projetos Painelista 1: Pablo Aledo Martinez-Illescas – Diretor de Negócios da Veolia Brasil

Pablo Aledo Martinez-Illescas – Diretor de Negócios da Veolia Brasil Painelista 2: Hanokh Yamagishi – Diretor Regional de Gerenciamento de Resíduos da Veolia Brasil

11h30min - Como descomplicar a burocracia e fazer o maior evento cultural do Brasil acontecer?

Moderador: Ulysses Kreutzfeld – Secretário de Turismo de Blumenau

Ulysses Kreutzfeld – Secretário de Turismo de Blumenau Painelista 1: Guilherme Benno Guenther – Diretor Geral da Oktoberfest Blumenau

Guilherme Benno Guenther – Diretor Geral da Oktoberfest Blumenau Painelista 2: Catiane Seif - Secretária de Turismo de Santa Catarina

Catiane Seif - Secretária de Turismo de Santa Catarina Painelista 3: João Paulo Kleinübing - Diretor Financeiro do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)

12h30min - Almoço - Finger Food Alemão

14h - Parceria internacional com Bundesliga. “Do local para o global: alianças que transformam”

Moderadora: Ludmilla Bottas – Mestre de cerimônias

Ludmilla Bottas – Mestre de cerimônias Painelista 1: Robin Austermann - Bundesliga International GMBH

Robin Austermann - Bundesliga International GMBH Painelista 2: Bruno Sacramento - Manager Audiovisual Rights na Bundesliga International

14h30min - Case de segurança

Moderador: Jean Oliskovicz – Founder CEOs do Club Brasil

Jean Oliskovicz – Founder CEOs do Club Brasil Painelista 01: Flávio Rogério Pereira Graff – Secretário de Segurança Pública de Santa Catarina

Flávio Rogério Pereira Graff – Secretário de Segurança Pública de Santa Catarina Painelista 02: Juliana Moser – Diretora de Marketing da Intelbras

Juliana Moser – Diretora de Marketing da Intelbras Painelista 03: Leandro Eustáquio – Gerente de Soluções de Segurança Intelbras

Leandro Eustáquio – Gerente de Soluções de Segurança Intelbras Painelista 04: Deputado Federal Jorge Goetten – Fundador do Grupo Minister

15h30min - Impactos das bets no segmento de eventos nacionais

Palestrante: Roberto Regianini – Executive C-level International (Bets)

15h45min - Coffee Break

16h15min - Case de reconhecimento facial, ticketing & cashless

Moderador: Claudia Rosa - Investidora Anjo e participante do Shark Tank Brasil

Claudia Rosa - Investidora Anjo e participante do Shark Tank Brasil Painelista 1: Tironi Paz Ortiz – CEO e fundador do Imply Group

Tironi Paz Ortiz – CEO e fundador do Imply Group Painelista 2: Leandro Diehl – Head Eleven do Imply Group

17h15min - Consolidação de marcas de cervejas por meio de eventos regionais

Palestrante:Rafael Barelli – Diretor Comercial Região Sul Ambev

18h - O sucesso do Camarote Spaten

Palestrante: Tiago Basso Silva “Kaká” – CEO Ecossistema Guru 360

18h15min - Encerramento do evento no Teatro Carlos Gomes – Rumo à experiência do Camarote Spaten

Quarta-feira (15/10)

9h - Visita técnica nos bastidores da Oktoberfest Blumenau

12h - Almoço livre

19h - Encante-se com o desfile no centro da cidade