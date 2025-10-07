Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Oktoberfest Blumenau 2025: preços, programação e principais destaques da festa alemã

Evento em Santa Catarina terá programação cultural, gastronomia típica, shows de música ao vivo e o primeiro Oktoberfest Summit

A Oktoberfest Blumenau é referência na promoção da cultura alemã no Brasil (Oktoberfest Blumenau/Divulgação)

A Oktoberfest Blumenau é referência na promoção da cultura alemã no Brasil (Oktoberfest Blumenau/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 21h00.

A 40ª edição da Oktoberfest Blumenau acontece de 8 a 26 de outubro de 2025, no Parque Vila Germânica, em Santa Catarina. O evento, considerado a maior festa alemã das Américas, deve receber mais de 500 mil visitantes ao longo dos 19 dias de celebração.

A programação inclui desfiles tradicionais, apresentações folclóricas de danças germânicas, gastronomia típica e shows de música ao vivo. O desfile de abertura está marcado para o dia 8, às 19h, e o encerramento ocorrerá em 26 de outubro, às 10h. Entre os destaques culturais está o Oktoberfest Summit, de 13 a 15 de outubro, que reúne especialistas e profissionais do setor para discutir a festa e suas tradições.

Ingressos

Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do evento, com opções para entradas individuais ou pacotes promocionais para grupos. Em alguns dias a entrada é gratuita.

O estacionamento no Parque Vila Germânica segue os seguintes valores: R$ 40 de segunda a quinta-feira, R$ 60 nos finais de semana e feriados específicos, e R$ 170 para ônibus e vans. Os locais funcionam durante todo o período da festa, com horários definidos para cada área.

Gastronomia e atrações

A festa contará com pratos típicos alemães, incluindo joelho de porco, salsichas e chucrute, além de diversos tipos de chope artesanal. O evento oferece ainda experiências culturais, como apresentações de música, dança e atividades que celebram a tradição germânica.

A Oktoberfest Blumenau é referência na promoção da cultura alemã no Brasil, atraindo turistas de diferentes regiões do país e contribuindo para o desenvolvimento econômico e turístico de Santa Catarina.

Oktoberfest Summit

Entre os dias 13 e 15 de outubro, a Oktoberfest Blumenau receberá o primeiro Oktoberfest Summit, fórum empresarial dedicado à gestão, inovação, economia criativa e operação de eventos. O evento será realizado em paralelo à festa e reunirá profissionais e empresas do setor para discussões estratégicas sobre planejamento, branding e tecnologias aplicadas a grandes eventos.

O Summit contará com palestras, painéis temáticos e visitas técnicas a áreas operacionais da Oktoberfest, incluindo camarotes, desfiles e sistemas de tecnologia utilizados durante a festa. Entre os temas abordados estão licenciamento de marcas, sustentabilidade, segurança e soluções digitais, como reconhecimento facial e sistemas cashless.

De acordo com Delton Batista, presidente do Conselho do Summit, a conferência inédita “conectará líderes do setor e apresentará o case da Oktoberfest, referência em parcerias público-privadas e gestão de eventos no Brasil”. Para Guilherme Benno Guenther, diretor-geral da Oktoberfest, o fórum também será um espaço de imersão e conexão entre profissionais de turismo, marketing e economia criativa, compartilhando estratégias que consolidaram a festa como um dos maiores eventos culturais do país.

O Oktoberfest Summit é para profissionais que atuam na criação e operação de experiências de grande porte, oferecendo conteúdo prático e teórico, networking qualificado e uma visão completa dos bastidores de um evento de grande complexidade operacional.

Programação:

 Segunda-feira (13/10)

13h30min - Início do credenciamento

17h - Abertura do evento

  • Anfitrião: Prefeito Egidio Ferrari

18h - O posicionamento da Oktoberfest Blumenau

  • Palestra: Guilherme Benno Guenther – Diretor Geral da Oktoberfest Blumenau

19h15min – Turismo e economia criativa como indutores dos grandes eventos

  • Moderador: Delton Batista – Presidente do Lide/SC
  • Painelista 1: Vinicius Lummertz - Ex-ministro do Turismo
  • Painelista 2: Guilherme Paulus - Fundador do Grupo CVC
  • Painelista 3: Lucas Amorim – Diretor de redação da Exame

20h30min - Coquetel temático

Terça-feira (14/10)

8h - Abertura do credenciamento

8h30min - Estratégia para sponsorships em eventos regionais

  • Moderador: Rafael Almeida - Koi Comunicação e Agência Guru
  • Painelista 1: Gustavo Petry Custodio - Diretor de Marketing do Fort Atacadista
  • Painelista 2: Adriano Marchini – Gerente de Marketing do Bradesco
  • Painelista 3:André Guimarães – Maná Produções, Comunicação e Eventos e coordenador cultural do Festival Folclórico de Parintins
  • Painelista 4: Aldo Pasqualini – Diretor de Marketing e Clientes da Unifique Telecomunicações
  • Painelista 5: Vitória Valente Cordeiro - Gerente Nacional de Marketing da Close-up/Unilever

10h - Licensing da Oktoberfest Blumenau

  • Painelista: Luciana Vitorino – CEO da Agência Ispartner Licenciamento de Marcas

10h15min - Coffee break

10h45min - Sustentabilidade ambiental além do greenwashing

  • Moderador: Adriene Carlotto - CEO da Clarear Projetos
  • Painelista 1: Pablo Aledo Martinez-Illescas – Diretor de Negócios da Veolia Brasil
  • Painelista 2: Hanokh Yamagishi – Diretor Regional de Gerenciamento de Resíduos da Veolia Brasil

11h30min - Como descomplicar a burocracia e fazer o maior evento cultural do Brasil acontecer?

  • Moderador: Ulysses Kreutzfeld – Secretário de Turismo de Blumenau
  • Painelista 1: Guilherme Benno Guenther – Diretor Geral da Oktoberfest Blumenau
  • Painelista 2: Catiane Seif - Secretária de Turismo de Santa Catarina
  • Painelista 3: João Paulo Kleinübing - Diretor Financeiro do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)

12h30min - Almoço - Finger Food Alemão

14h - Parceria internacional com Bundesliga. “Do local para o global: alianças que transformam”

  • Moderadora: Ludmilla Bottas – Mestre de cerimônias
  • Painelista 1: Robin Austermann - Bundesliga International GMBH
  • Painelista 2: Bruno Sacramento - Manager Audiovisual Rights na Bundesliga International

14h30min - Case de segurança

  • Moderador: Jean Oliskovicz – Founder CEOs do Club Brasil
  • Painelista 01: Flávio Rogério Pereira Graff – Secretário de Segurança Pública de Santa Catarina
  • Painelista 02: Juliana Moser – Diretora de Marketing da Intelbras
  • Painelista 03: Leandro Eustáquio – Gerente de Soluções de Segurança Intelbras
  • Painelista 04: Deputado Federal Jorge Goetten – Fundador do Grupo Minister

15h30min - Impactos das bets no segmento de eventos nacionais

  • Palestrante: Roberto Regianini – Executive C-level International (Bets)

15h45min - Coffee Break

16h15min - Case de reconhecimento facial, ticketing & cashless

  • Moderador: Claudia Rosa - Investidora Anjo e participante do Shark Tank Brasil
  • Painelista 1: Tironi Paz Ortiz – CEO e fundador do Imply Group
  • Painelista 2: Leandro Diehl – Head Eleven do Imply Group

17h15min - Consolidação de marcas de cervejas por meio de eventos regionais

  • Palestrante:Rafael Barelli – Diretor Comercial Região Sul Ambev

18h - O sucesso do Camarote Spaten

  • Palestrante: Tiago Basso Silva “Kaká” – CEO Ecossistema Guru 360

18h15min - Encerramento do evento no Teatro Carlos Gomes – Rumo à experiência do Camarote Spaten

Quarta-feira (15/10)

9h - Visita técnica nos bastidores da Oktoberfest Blumenau

12h - Almoço livre

19h - Encante-se com o desfile no centro da cidade

Acompanhe tudo sobre:EventosAlemanhaSanta CatarinaExame-sul

Mais de Negócios

Homem de 37 anos se torna o bilionário mais jovem do mundo com uma fortuna de US$ 18 bilhões

Mulher de 50 anos transformou um passatempo com os filhos em negócio de US$ 1 bilhão

'Acreditamos no poder das conexões para inspirar o empreendedorismo', diz presidente do LIDE RS/SC

Ele comprou uma empresa e fez ela crescer 171% em dois anos — agora quer fazer tudo de novo

Mais na Exame

Um conteúdo Esfera Brasil

Carteira Nacional do Docente é uma medida de valorização profissional, diz especialista

Minhas Finanças

Mega-Sena: veja dezenas sorteadas do concurso 2.924 - prêmio é de quase R$ 18 milhões

Brasil

Crise do metanol: 52% dos bares de SP per mantiveram faturamento, diz associação

Ciência

Estudo chinês aplica IA para mapear evolução de proteínas ligadas à ecolocalização