Oktoberfest Blumenau 2025: preços, programação e principais destaques da festa alemã

Redatora
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 21h00.
A 40ª edição da Oktoberfest Blumenau acontece de 8 a 26 de outubro de 2025, no Parque Vila Germânica, em Santa Catarina. O evento, considerado a maior festa alemã das Américas, deve receber mais de 500 mil visitantes ao longo dos 19 dias de celebração.
A programação inclui desfiles tradicionais, apresentações folclóricas de danças germânicas, gastronomia típica e shows de música ao vivo. O desfile de abertura está marcado para o dia 8, às 19h, e o encerramento ocorrerá em 26 de outubro, às 10h. Entre os destaques culturais está o Oktoberfest Summit, de 13 a 15 de outubro, que reúne especialistas e profissionais do setor para discutir a festa e suas tradições.
Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do evento, com opções para entradas individuais ou pacotes promocionais para grupos. Em alguns dias a entrada é gratuita.
O estacionamento no Parque Vila Germânica segue os seguintes valores: R$ 40 de segunda a quinta-feira, R$ 60 nos finais de semana e feriados específicos, e R$ 170 para ônibus e vans. Os locais funcionam durante todo o período da festa, com horários definidos para cada área.
A festa contará com pratos típicos alemães, incluindo joelho de porco, salsichas e chucrute, além de diversos tipos de chope artesanal. O evento oferece ainda experiências culturais, como apresentações de música, dança e atividades que celebram a tradição germânica.
A Oktoberfest Blumenau é referência na promoção da cultura alemã no Brasil, atraindo turistas de diferentes regiões do país e contribuindo para o desenvolvimento econômico e turístico de Santa Catarina.
Entre os dias 13 e 15 de outubro, a Oktoberfest Blumenau receberá o primeiro Oktoberfest Summit, fórum empresarial dedicado à gestão, inovação, economia criativa e operação de eventos. O evento será realizado em paralelo à festa e reunirá profissionais e empresas do setor para discussões estratégicas sobre planejamento, branding e tecnologias aplicadas a grandes eventos.
O Summit contará com palestras, painéis temáticos e visitas técnicas a áreas operacionais da Oktoberfest, incluindo camarotes, desfiles e sistemas de tecnologia utilizados durante a festa. Entre os temas abordados estão licenciamento de marcas, sustentabilidade, segurança e soluções digitais, como reconhecimento facial e sistemas cashless.
De acordo com Delton Batista, presidente do Conselho do Summit, a conferência inédita “conectará líderes do setor e apresentará o case da Oktoberfest, referência em parcerias público-privadas e gestão de eventos no Brasil”. Para Guilherme Benno Guenther, diretor-geral da Oktoberfest, o fórum também será um espaço de imersão e conexão entre profissionais de turismo, marketing e economia criativa, compartilhando estratégias que consolidaram a festa como um dos maiores eventos culturais do país.
O Oktoberfest Summit é para profissionais que atuam na criação e operação de experiências de grande porte, oferecendo conteúdo prático e teórico, networking qualificado e uma visão completa dos bastidores de um evento de grande complexidade operacional.
Segunda-feira (13/10)
13h30min - Início do credenciamento
17h - Abertura do evento
18h - O posicionamento da Oktoberfest Blumenau
19h15min – Turismo e economia criativa como indutores dos grandes eventos
20h30min - Coquetel temático
Terça-feira (14/10)
8h - Abertura do credenciamento
8h30min - Estratégia para sponsorships em eventos regionais
10h - Licensing da Oktoberfest Blumenau
10h15min - Coffee break
10h45min - Sustentabilidade ambiental além do greenwashing
11h30min - Como descomplicar a burocracia e fazer o maior evento cultural do Brasil acontecer?
12h30min - Almoço - Finger Food Alemão
14h - Parceria internacional com Bundesliga. “Do local para o global: alianças que transformam”
14h30min - Case de segurança
15h30min - Impactos das bets no segmento de eventos nacionais
15h45min - Coffee Break
16h15min - Case de reconhecimento facial, ticketing & cashless
17h15min - Consolidação de marcas de cervejas por meio de eventos regionais
18h - O sucesso do Camarote Spaten
18h15min - Encerramento do evento no Teatro Carlos Gomes – Rumo à experiência do Camarote Spaten
Quarta-feira (15/10)
9h - Visita técnica nos bastidores da Oktoberfest Blumenau
12h - Almoço livre
19h - Encante-se com o desfile no centro da cidade