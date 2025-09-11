Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Oktoberfest Summit abre inscrições para evento exclusivo em Blumenau; veja como participar

Participantes terão acesso a bastidores, desfiles e camarote premium na festa alemã

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 10h45.

O Oktoberfest Summit abriu a venda de ingressos para profissionais, estudantes e interessados em eventos, turismo e economia criativa. O encontro inédito, que será realizado de 13 a 15 de outubro, promete revelar os bastidores da maior festa alemã das Américas, apresentando práticas de gestão, inovação e experiências exclusivas.

A agenda inclui palestras com especialistas renomados, painéis temáticos, visitas técnicas e vivências práticas. Os participantes também terão acesso exclusivo a experiências dentro da Oktoberfest Blumenau, como:

  • Acompanhamento do desfile oficial
  • Entrada no Camarote Spaten, com vista privilegiada, música e hospitalidade premium
  • Visita guiada aos bastidores do evento 

O Summit ainda contará com coquetel de abertura no estilo germânico, coffee breaks com comidas regionais e almoço especial com finger food típica alemã. Ao final, os participantes receberão certificação oficial.

Lote promocional em comemoração aos 175 anos de Blumenau

Para marcar os 175 anos de Blumenau, os ingressos estão disponíveis em lote promocional no site oktoberfestsummit.com.br. Após essa fase, novos lotes serão disponibilizados com valores atualizados.

Oktoberfest Blumenau completa 40 anos em 2025

O Summit acontece em um ano especial: em 2025, a Oktoberfest Blumenau celebra sua 40ª edição, entre os dias 8 e 26 de outubro. O evento tem a Spaten como cerveja oficial e reúne grandes patrocinadores, como Bradesco, Intelbras, Cielo, Havan, Porsche, Unimed Blumenau, entre outros.

Reconhecida internacionalmente, a festa é apoiada pela Lei de Incentivo à Cultura e pelo Governo de Santa Catarina. Os ingressos da Oktoberfest também podem ser adquiridos on-line pelo site oficial da festa.

Acompanhe tudo sobre:BlumenauEventos

Mais de Negócios

Como esse CEO quer transformar banco em negócio de US$ 1 trilhão — e alcançar o JP Morgan

Exclusiva: Criadora do Final Fantasy investe em empresa brasileira para site gratuito de games

Com IA, SulAmérica combate fraude e chega a R$ 16,2 bilhões em receita

Netflix anuncia saída de Eunice Kim, chefe de produto da plataforma

Mais na Exame

Carreira

Essas 3 respostas em uma entrevista de emprego vão te 'desqualificar instantaneamente', afirma CEO

Casual

Quais são as viagens internacionais mais buscadas em setembro? Veja o preço das passagens

Future of Money

Bitcoin hoje: "combinação de fatores" pode fazer com que a cripto continue subindo, diz especialista

Mercados

Ibovespa se mantém nos 142 mil pontos, em dia de voto de Cármen Lúcia no STF