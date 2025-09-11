Oktoberfest Summit abre inscrições para evento exclusivo em Blumenau; veja como participar

O Oktoberfest Summit abriu a venda de ingressos para profissionais, estudantes e interessados em eventos, turismo e economia criativa. O encontro inédito, que será realizado de 13 a 15 de outubro, promete revelar os bastidores da maior festa alemã das Américas, apresentando práticas de gestão, inovação e experiências exclusivas.

A agenda inclui palestras com especialistas renomados, painéis temáticos, visitas técnicas e vivências práticas. Os participantes também terão acesso exclusivo a experiências dentro da Oktoberfest Blumenau, como:

Acompanhamento do desfile oficial

Entrada no Camarote Spaten , com vista privilegiada, música e hospitalidade premium

Visita guiada aos bastidores do evento

O Summit ainda contará com coquetel de abertura no estilo germânico, coffee breaks com comidas regionais e almoço especial com finger food típica alemã. Ao final, os participantes receberão certificação oficial.

Lote promocional em comemoração aos 175 anos de Blumenau

Para marcar os 175 anos de Blumenau, os ingressos estão disponíveis em lote promocional no site oktoberfestsummit.com.br. Após essa fase, novos lotes serão disponibilizados com valores atualizados.

Oktoberfest Blumenau completa 40 anos em 2025

O Summit acontece em um ano especial: em 2025, a Oktoberfest Blumenau celebra sua 40ª edição, entre os dias 8 e 26 de outubro. O evento tem a Spaten como cerveja oficial e reúne grandes patrocinadores, como Bradesco, Intelbras, Cielo, Havan, Porsche, Unimed Blumenau, entre outros.

Reconhecida internacionalmente, a festa é apoiada pela Lei de Incentivo à Cultura e pelo Governo de Santa Catarina. Os ingressos da Oktoberfest também podem ser adquiridos on-line pelo site oficial da festa.