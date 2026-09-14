Coca-Cola FEMSA abre 1.000 vagas para o verão e ainda ensina a montar currículo; como se inscrever

Dezembro costuma ser o mês em que o mercado de trabalho formal brasileiro recua. Contratos temporários abertos para o comércio e os serviços no fim do ano se encerram em bloco assim que a alta temporada passa, e a rotatividade sobe.

Foi assim em 2025: o país fechou 618 mil vagas só em dezembro, o pior resultado do mês desde a pandemia, puxado justamente pelo encerramento desses contratos sazonais.

A Coca-Cola FEMSA Brasil está fazendo o caminho inverso antes mesmo de a temporada começar. A maior fabricante do Sistema Coca-Cola do país em volume de vendas abre mais de 1.000 vagas temporárias pelo Plano Verão, programa anual que reforça a operação para os meses de maior demanda, e amarra parte dessas vagas a um curso gratuito de empregabilidade para jovens.

"O Plano Verão faz parte da nossa estratégia para garantir que estejamos preparados para um dos períodos mais movimentados do ano. Ao mesmo tempo em que fortalecemos a operação para atender nossos clientes e consumidores, também ampliamos oportunidades de trabalho em diversas regiões do país", diz Flávia Campos, diretora de RH da Coca-Cola FEMSA Brasil.

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Do curso gratuito à vaga: a aposta contra a sazonalidade

A novidade desta edição do Plano Verão é a entrada do Coletivo Coca-Cola Jovem, programa gratuito do Instituto Coca-Cola Brasil, como porta de acesso a parte das vagas. Quem conclui a capacitação passa a acessar as oportunidades diretamente pela plataforma do curso, sem depender só dos canais tradicionais de recrutamento.

O treinamento é remoto, dividido em 12 videoaulas curtas que o participante assiste no próprio ritmo, e termina com certificado de conclusão. Voltado a pessoas entre 16 e 29 anos, o conteúdo vai de como montar currículo até preparação para entrevista de emprego. O Instituto Coca-Cola Brasil já impactou 861 mil jovens por meio da plataforma desde que começou.

"Começar a vida profissional traz muitos desafios, e estar preparado para esse momento pode fazer toda a diferença. O Coletivo Coca-Cola Jovem nasceu para apoiar essa preparação e ampliar o acesso a informações e ferramentas que contribuem para os primeiros passos no mercado de trabalho", diz Daniela Redondo, do Instituto Coca-Cola Brasil.

Uma vaga em cada dez cidades: o mapa da operação

A distribuição das vagas segue a lógica da própria operação da companhia, presente em oito estados. A maior concentração está na Grande São Paulo, no interior paulista, na Costa Verde Fluminense e no Mato Grosso do Sul, que somam mais de 370 oportunidades em mais de 80 cidades, incluindo vagas de promotores e vendedores para a área comercial. O restante se divide assim:

Minas Gerais: mais de 50 vagas em mais de 20 cidades

mais de 50 vagas em mais de 20 cidades Paraná: 116 oportunidades

116 oportunidades Rio Grande do Sul e Santa Catarina: 137 vagas, com contratações programadas para os próximos seis meses em plantas e centros de distribuição, entre eles Porto Alegre, Santa Maria, Farroupilha, Passo Fundo, Pelotas, Santo Ângelo e Vera Cruz

O programa reserva ainda vagas afirmativas para mulheres e pessoas com deficiência, com candidaturas abertas pelo site da empresa.

"Essa parceria com o Coletivo Coca-Cola Jovem amplia ainda mais o impacto socioeconômico do Plano Verão. Estamos confiantes de que essa novidade será um sucesso na geração de oportunidades e no engajamento dos jovens com o conteúdo do curso", afirma Campos.

Enquanto parte do mercado trata a vaga temporária como um contrato que se encerra assim que a alta temporada passa, a Coca-Cola FEMSA usa a mesma sazonalidade para abrir uma porta que não fecha em janeiro: a de quem está entrando agora no mercado de trabalho.

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Como se inscrever

Há dois caminhos para tentar uma das vagas. Quem já tem experiência ou currículo pronto pode se candidatar diretamente pelo site oficial do Plano Verão, em cocacolavagastemporarias.pandape.infojobs.com.br.

Quem prefere passar pelo Coletivo Coca-Cola Jovem antes precisa se inscrever no site do Instituto Coca-Cola Brasil. A capacitação é gratuita, remota e libera certificado ao final; concluído o curso, o próprio participante acessa as vagas disponíveis pela plataforma, sem precisar disputar processo seletivo tradicional à parte.

"Essa parceria com o Coletivo Coca-Cola Jovem amplia ainda mais o impacto socioeconômico do Plano Verão. Estamos confiantes de que essa novidade será um sucesso na geração de oportunidades e no engajamento dos jovens com o conteúdo do curso", afirma Campos.

Enquanto parte do mercado trata a vaga temporária como um contrato que se encerra assim que a alta temporada passa, a Coca-Cola FEMSA usa a mesma sazonalidade para abrir uma porta que não fecha em janeiro: a de quem está entrando agora no mercado de trabalho.