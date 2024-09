"O Urso": presidente da FX revela quando será lançada a próxima temporada da série

Entre os amantes de séries e a crítica especializada, "O Urso" ("The Bear") é uma das produções queridinhas do momento. Por outro lado, a série não conquistou o Emmy de Melhor Comédia neste domingo, 15.

Apesar da frustração, o estúdio estão confiantes com uma nova fase para a história do chef Carmy. Nesta segunda-feira, 16, John Landgraff, presidente da FX, canal responsável pela transmissão da série, anunciou que os fãs não terão que esperar muito pelos novos episódios.

Em entrevista ao Deadline, Landgraff confirmou que a quarta temporada, cuja maior parte já foi filmada logo após a terceira, deverá estrear em junho de 2025 no FX e no Hulu.

No Brasil, a série é exibida pelo Disney+, que ainda não anunciou a data de lançamento do quarto ano. As três primeiras temporadas já estão disponíveis na plataforma.

Entenda a história de "O Urso"

Lançada em 2022, "O Urso" acompanha a história de Carmy, um jovem chef de alta gastronomia que assume a administração da pequena lanchonete da família após a morte do irmão. Ele busca transformar o local, enfrentando uma equipe resistente e desorganizada.

Criada por Christopher Storer, o elenco conta com Ebon Moss-Bachrach ("Girls"), Ayo Edebiri ("Abbott Elementary"), Liza Colón-Zayas ("Em Terapia") e Abby Elliott ("How I Met Your Mother").

Onde assistir à série "O Urso"?

Todos os episódios das três temporadas de "O Urso" estão disponíveis no Brasil na plataforma de streaming do Disney +.