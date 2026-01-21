Com apenas três ações em baixa, Ibovespa tem maior alta diária em um ano

O Ibovespa ganhou ainda mais fôlego na tarde desta quarta-feira, 21, após romper o patamar dos 170 mil pontos pela primeira vez na história. O índice de referência do mercado brasileiro de ações tem uma larga vantagem sobre as bolsas em Nova York, que operam com ganhos moderados com incertezas geopolíticas pesando sobre os negócios.

Às 15h45 (horário de Brasília), o Ibovespa operava na máxima do dia aos 170.796 pontos, com alta de 2,72%. O giro financeiro também chama atenção, ultrapassando os R$ 35 bilhões, valor bem acima da média.

As ações da Cogna encabeçam os ganhos do índice. O BTG Pactual elevou a recomendação para o papel da companhia de neutra para a compra e destacou a empresa entre as boas pagadoras de dividendos da educação.

Mas o principal suporte do índice vêm das ações da Petrobras, com alta de 5% para as ordinárias (PETR3) e de 3,8% para as preferenciais (PETR4). Vale também tinha alta expressiva, de mais de 2%.

"Bancões" também ajudam a segurar o Ibovespa em patamar recorde. Destaque para as ações do Itaú (ITUB4) que subiam 3,4% e Bradesco (BBDC4) que avançavam 2,5%.

Somente três ações do Ibovespa operavam em queda.

Na contramão, o dólar comercial recuava 1,13%, a R$ 5,32.

Nos EUA, o índice S&P 500 subia 0,54%, enquanto o Nasdaq e o Dow Jones avançavam 0,37% e 0,69% respectivamente. Os investidores acompanham com cautela declarações de autoridades no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. No evento, o presidente americano Donald Trump disse que não pretende "usar força" para anexar a Groenlândia como deseja.