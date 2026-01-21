Carreira

Este novo tipo de empreendedorismo está em alta — e não é apenas uma moda passageira

Um novo modelo de trabalho está ganhando espaço — e desafiando tudo o que sabíamos sobre carreira

(Maskot/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 16h01.

Eles não têm crachá fixo, nem rotina de 9h às 18h. São profissionais com experiência de alto nível — em finanças, marketing, liderança — que atuam como executivos por demanda, em diferentes empresas ao mesmo tempo, em horários flexíveis e com escopo definido. E o mais importante, eles estão crescendo.

O fenômeno dos executivos fracionados já não pode mais ser ignorado. Desde 2018, a demanda por esse tipo de atuação triplicou, segundo dados da consultoria Revelio Labs. O cargo mais procurado é o de CFO, responsável pela gestão financeira de uma empresa responsável, por 18% das contratações desse modelo, seguido por CMO, Diretor de Marketing, (14%) e até CEO (10%).

Mas o que esse movimento diz sobre o momento atual — e o futuro das carreiras de alta performance? As informações foram retiradas da Fast Company.

Um mercado em transformação pede soluções mais inteligentes

Com a onda de demissões, especialmente no setor de tecnologia, muitos profissionais altamente qualificados ficaram disponíveis no mercado. Ao mesmo tempo, as empresas vêm enfrentando restrições orçamentárias. 

O modelo fracionado surgiu como uma resposta direta a esse cenário: menos custo fixo, mais flexibilidade.

“Os empregadores veem o trabalho fracionado como uma forma de economizar custos ao mesmo tempo em que preenchem funções críticas. E, diante da fragilidade do mercado de trabalho, mais profissionais estão dispostos a aceitar essas posições”, explicou Lisa Simon, economista-chefe da Revelio Labs.

Flexibilidade que também é escolha estratégica

Se, para alguns, o modelo fracionado surgiu como alternativa temporária após desligamentos, para outros, trata-se de uma decisão consciente — especialmente entre mulheres.

Nos EUA, 38% dos executivos fracionados são mulheres, enquanto apenas 31,5% ocupam cargos executivos tradicionais. Segundo a pesquisa, essa diferença se dá pelo desejo de maior equilíbrio entre vida profissional e pessoal, especialmente entre mães e profissionais com responsabilidades de cuidado.

“Esse modelo é mais atrativo para quem precisa de flexibilidade”, disse Lisa Simon. “As mulheres são mais propensas a recusar o retorno obrigatório aos escritórios e o trabalho fracionado oferece uma estrutura mais adaptável”, ela complementa. 

Solopreneurs e o futuro do trabalho de elite

Ao unir autonomia e especialização, os solopreneurs — empreendedores individuais altamente qualificados — estão desenhando um novo padrão de ambição. Eles não querem escalar empresas do zero, mas sim escalar o próprio valor no mercado.

Trabalham com múltiplas empresas, desenvolvem projetos estratégicos, fazem parte de conselhos e atuam onde suas competências são mais valorizadas. 

Eles mostram que é possível crescer com estratégia, sem se prender ao modelo tradicional de carreira linear e emprego fixo.

