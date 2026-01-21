Este novo tipo de empreendedorismo está em alta — e não é apenas uma moda passageira

Eles não têm crachá fixo, nem rotina de 9h às 18h. São profissionais com experiência de alto nível — em finanças, marketing, liderança — que atuam como executivos por demanda, em diferentes empresas ao mesmo tempo, em horários flexíveis e com escopo definido. E o mais importante, eles estão crescendo.

O fenômeno dos executivos fracionados já não pode mais ser ignorado. Desde 2018, a demanda por esse tipo de atuação triplicou, segundo dados da consultoria Revelio Labs. O cargo mais procurado é o de CFO, responsável pela gestão financeira de uma empresa responsável, por 18% das contratações desse modelo, seguido por CMO, Diretor de Marketing, (14%) e até CEO (10%).

Mas o que esse movimento diz sobre o momento atual — e o futuro das carreiras de alta performance? As informações foram retiradas da Fast Company.

Um mercado em transformação pede soluções mais inteligentes

Com a onda de demissões, especialmente no setor de tecnologia, muitos profissionais altamente qualificados ficaram disponíveis no mercado. Ao mesmo tempo, as empresas vêm enfrentando restrições orçamentárias.

O modelo fracionado surgiu como uma resposta direta a esse cenário: menos custo fixo, mais flexibilidade.

“Os empregadores veem o trabalho fracionado como uma forma de economizar custos ao mesmo tempo em que preenchem funções críticas. E, diante da fragilidade do mercado de trabalho, mais profissionais estão dispostos a aceitar essas posições”, explicou Lisa Simon, economista-chefe da Revelio Labs.

Flexibilidade que também é escolha estratégica

Se, para alguns, o modelo fracionado surgiu como alternativa temporária após desligamentos, para outros, trata-se de uma decisão consciente — especialmente entre mulheres.

Nos EUA, 38% dos executivos fracionados são mulheres, enquanto apenas 31,5% ocupam cargos executivos tradicionais. Segundo a pesquisa, essa diferença se dá pelo desejo de maior equilíbrio entre vida profissional e pessoal, especialmente entre mães e profissionais com responsabilidades de cuidado.

“Esse modelo é mais atrativo para quem precisa de flexibilidade”, disse Lisa Simon. “As mulheres são mais propensas a recusar o retorno obrigatório aos escritórios e o trabalho fracionado oferece uma estrutura mais adaptável”, ela complementa.

Solopreneurs e o futuro do trabalho de elite

Ao unir autonomia e especialização, os solopreneurs — empreendedores individuais altamente qualificados — estão desenhando um novo padrão de ambição. Eles não querem escalar empresas do zero, mas sim escalar o próprio valor no mercado.

Trabalham com múltiplas empresas, desenvolvem projetos estratégicos, fazem parte de conselhos e atuam onde suas competências são mais valorizadas.

Eles mostram que é possível crescer com estratégia, sem se prender ao modelo tradicional de carreira linear e emprego fixo.

