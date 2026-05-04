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Hayley Williams em São Paulo: pré-venda começa hoje; veja horário e preços

Cadastro abre nesta segunda-feira, 4, às 10h, para acesso antecipado aos ingressos em São Paulo

Hayley Williams: cantora trará tour solo ao Brasil (Johnny Nunez / Colaborador/Getty Images)

Hayley Williams: cantora trará tour solo ao Brasil (Johnny Nunez / Colaborador/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 4 de maio de 2026 às 06h56.

Última atualização em 4 de maio de 2026 às 06h59.

A pré-venda oficial para o show de Hayley Williams no Brasil começa nesta quarta-feira, 4, às 10h. A liberação é voltada a fãs cadastrados previamente na plataforma HW HQ.

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