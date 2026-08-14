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Reddit vai entrar no S&P 500 e ação dispara no pré-mercado

Ação acumula queda de mais de 31% no ano, mas ganha força com entrada no principal índice americano

Reddit: ação acumula forte queda no ano antes da inclusão no índice. ( SOPA Images/Getty Images)

Reddit: ação acumula forte queda no ano antes da inclusão no índice. ( SOPA Images/Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 09h10.

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As ações do Reddit dispararam no pré-mercado desta sexta-feira, 14, depois que a S&P Dow Jones Indices anunciou que a plataforma de mídia social entrará no S&P 500, substituindo a AvalonBay Communities.

A mudança pode provocar uma onda de compras por fundos que acompanham o principal índice acionário americano. Analistas do JP Morgan estimam que esses fundos precisarão adquirir cerca de 16,7 milhões de ações do Reddit.

Esse volume equivale a quase três vezes o giro médio diário do papel desde a abertura de capital, em março de 2024, de 5,98 milhões de ações, segundo dados da LSEG. As informações foram divulgadas pela imprensa internacional.

No pré-mercado, os papéis chegaram a subir mais de 12%. Por volta das xxhxx (horário de Brasília), a alta era de %, a US$.

Entrada no índice muda cenário para o Reddit

A inclusão ocorre depois de a AvalonBay concordar, em maio, com uma fusão em ações com a Equity Residential para formar uma companhia de aluguel residencial avaliada em US$ 69 bilhões em valor empresarial. O negócio deve ser concluído no segundo semestre de 2026.

Após a conclusão da operação, a empresa combinada passará a se chamar Vivmark Residential e continuará no S&P 500, informou a S&P Dow Jones Indices. A saída da AvalonBay, portanto, abre espaço para a entrada do Reddit sem retirar a companhia imobiliária combinada do índice no futuro.

O movimento acontece em um momento em que a ação ainda acumula perdas expressivas em 2026. Até o fechamento de quinta-feira, 13, o papel havia caído mais de 31% no ano e estava mais de 42% abaixo da máxima histórica alcançada em setembro de 2025.

O Reddit também vinha enfrentando desafios operacionais. No balanço mais recente, a empresa afirmou que oscilações no tráfego proveniente de mecanismos de busca prejudicaram o crescimento de usuários nos Estados Unidos no segundo trimestre, ofuscando uma previsão considerada positiva para a receita.

Efeito técnico pode ampliar a alta das ações

A analista da Stephens, Melissa Roberts, afirmou que novos integrantes historicamente superam o índice entre o anúncio e a entrada oficial, com os maiores ganhos ocorrendo no dia seguinte ao anúncio.

O efeito, porém, tende a perder força depois da inclusão. Historicamente, essas ações devolvem parte dos ganhos e ficam atrás do S&P 500 nos três meses seguintes, em cerca de 2%, disse Roberts à Reuters.

*Com informações da Reuters e da Barron's

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