Qual a diferença entre dorama e K-drama? 5 melhores dramas coreanos para assistir

K-dramas, ou dramas coreanos, são séries televisivas produzidas na Coreia do Sul que conquistaram uma enorme base de fãs ao redor do mundo. Eles são conhecidos por suas histórias cativantes, personagens bem desenvolvidos e produção de alta qualidade.

Os K-dramas abrangem uma variedade de gêneros, incluindo romance, comédia, ação, suspense e fantasia, oferecendo algo para todos os gostos. A popularidade desses dramas cresceu exponencialmente nos últimos anos, impulsionada pelo fácil acesso a plataformas de streaming e pela crescente influência da cultura pop coreana globalmente.

Mas não confunda com dorama, termo usado para descrever dramas televisivos produzidos no Japão. K-drama, por sua vez, refere-se aos dramas produzidos na Coreia do Sul.

Por que assistir K-dramas?

Os K-dramas se destacam por sua capacidade de explorar profundamente as emoções e as relações humanas, muitas vezes abordando temas universais de amor, amizade, sacrifício e superação. Além disso, a estética visual e as trilhas sonoras cuidadosamente escolhidas contribuem para uma experiência imersiva e emocionalmente envolvente. A seguir, apresentamos cinco dos melhores K-dramas para assistir, incluindo onde encontrá-los no Brasil.

1. Queen of Tears

Esta série romântica acompanha a tumultuada relação de um casal após o casamento. Com performances inesquecíveis, "Queen of Tears" se tornou uma das séries mais assistidas da TVN, destacando-se pela profundidade emocional e pela narrativa cativante.

Disponível: Netflix

2. Everything Will Come Tru

Um drama de fantasia que traz de volta a icônica dupla Bae Suzy e Kim Woo-bin. Kim Woo-bin interpreta um gênio libertado de sua lâmpada por Ga-young, uma mulher fria e sem emoções, interpretada por Bae Suzy. A série explora temas de redenção e transformação.

Disponível: Netflix

3. When The Stars Gossip

Ambientado no espaço, este drama segue Gong Ryong, um obstetra e ginecologista que se torna um turista espacial, e Eve Kim, uma astronauta perfeccionista. A série oferece uma visão única das relações humanas em um cenário incomum.

Disponível: Netflix

4. Weak Hero Class 2

Na segunda temporada deste drama, Yeon Si Eun transfere-se para o colégio Eunjang após o trauma de não conseguir proteger um amigo. Determinado a não perder mais amigos, ele enfrenta novos valentões e demonstra sua resiliência.

Disponível: Netflix

5. Eun Jung and Sang Yeon

Situado na indústria de entretenimento coreana, este drama explora a amizade entre uma roteirista de dramas e um cineasta que se separaram por um incidente desconhecido. Anos depois, eles se reencontram e confrontam seus passados.

Disponível: Netflix

A origem dos K-dramas

Os K-dramas começaram a ganhar popularidade na Coreia do Sul na década de 1990, mas foi nos anos 2000 que eles se tornaram um fenômeno global. A disseminação dos K-dramas foi facilitada pela internet e pelas plataformas de streaming, que tornaram esses conteúdos acessíveis a audiências internacionais. Eles são frequentemente elogiados pela alta qualidade de produção, roteiros bem elaborados e atuações convincentes.

A influência dos K-dramas é visível não apenas no entretenimento, mas também na moda, na música e na cultura pop em geral. As histórias muitas vezes refletem os valores e as tradições coreanas, ao mesmo tempo em que abordam temas universais que ressoam com espectadores de diferentes culturas.