O que é dorama? Conheça 10 produções para assistir online

Quem navegou pela tela inicial de uma plataforma de streaming deve ter ficado curioso com a variedade de doramas disponíveis no catálogo. Essas produções asiáticas estão sendo exportadas para diversos países e conquistando fãs com culturas muitos diferentes do Oriente.

No Brasil, essas histórias têm feito muito sucesso entre os amantes de séries e filmes. Apesar das diferenças culturais, muitos brasileiros se identificam com os dramas e personagens. Eles se apegam às produções e as recomendam para amigos e parentes. E dessa maneira, os doramas ficam cada vez mais populares.

Afinal, o que são doramas?

Por definição, a palavra "dorama" deriva da pronúncia de "drama" em japonês. Embora sejam chamados de "novelas japonesas", eles se assemelham mais a séries de TV.

Normalmente, são produções de apenas uma temporada, com começo, meio e fim, contendo cerca de 10 episódios com duração de uma hora cada. O elenco tende a ser mais enxuto, com poucos núcleos de personagens. Inicialmente, era raro encontrar doramas com mais de uma temporada, mas o sucesso no Ocidente está começando a mudar esse cenário.

Devido à popularidade, esse tipo de dramaturgia acabou sendo visto como uma ampla gama de produções asiáticas, incluindo os renomados K-dramas (doramas sul-coreanos), os C-dramas (doramas chineses), além dos t-dramas (doramas taiwaneses) e thai-dramas (doramas tailandeses). Mesmo que os mais populares sejam geralmente romances, é possível encontrar doramas de vários gêneros, como ação, comédia, suspense e até mesmo dramas médicos (para quem é fã de "Grey's Anatomy").

Confira a seguir 10 doramas que fazem sucesso nas plataformas de streaming

My Mister

Onde assistir: Netflix e Rakuten Viki

Pousando no Amor

Onde assistir: Netflix

Uma Advogada Extraordinária

Onde assistir: Netflix

Vinte e Cinco, Vinte e Um

Onde assistir: Netflix

As Três Irmãs

Onde assistir: Netflix

Vemo-nos na Próxima Vida

Onde assistir: Netflix

Descendentes do Sol

Onde assistir: Rakuten Viki

Amor e Outros Dramas

Onde assistir: Netflix

O Rei da Porcelana

Onde assistir: Netflix

Beleza Verdadeira

Onde assistir: Netflix e Rakuten Viki