Pousando no Amor e outros doramas: por que produções coreanas fazem sucesso no Brasil?

Doramas têm conquistado brasileiros de todas as idades. (Imagem gerada por IA)
Colaboradora
Publicado em 16 de junho de 2026 às 16h43.
Os doramas deixaram de ser um nicho para se tornar um fenômeno de audiência no Brasil. Produções sul-coreanas como Pousando no Amor, Rainha das Lágrimas, Beleza Verdadeira e Round 6 conquistaram milhões de espectadores e ajudaram a transformar o país em um dos mercados mais importantes para o entretenimento asiático fora da Ásia.
O movimento acompanha uma tendência global. A Netflix, principal plataforma responsável pela popularização dos K-dramas no Ocidente, ampliou significativamente seus investimentos em produções sul-coreanas nos últimos anos.
Em seu relatório mais recente de engajamento, a empresa destacou que a Coreia do Sul continua entre os mercados internacionais com melhor desempenho, com títulos figurando entre os conteúdos mais assistidos da plataforma em diversos países.
Mas o sucesso dos dramas coreanos vai muito além da audiência. Hoje, as produções influenciam hábitos de consumo, impulsionam setores como beleza e gastronomia e até estimulam brasileiros a aprender coreano.
Parte da explicação está na forma como as histórias são contadas.
Enquanto muitas séries ocidentais apostam em temporadas longas e múltiplas continuações, os dramas sul-coreanos costumam apresentar uma narrativa fechada, com início, meio e fim definidos em uma única temporada.
Na maioria dos casos, os roteiros se desenvolvem ao longo de 12 a 16 episódios. Isso cria uma sensação de conclusão para o espectador e reduz o risco de cancelamentos sem desfecho.
Outro diferencial é o foco nas relações humanas. Romances, conflitos familiares, amizade, amadurecimento e superação costumam ocupar o centro das narrativas.
Mesmo quando abordam temas mais pesados, os doramas geralmente equilibram emoção, humor e drama de forma acessível para diferentes faixas etárias.
Além disso, a qualidade técnica também chama atenção. Produções recentes apresentam fotografia cinematográfica, trilhas sonoras originais e um alto padrão de direção artística, aproximando-se cada vez mais do formato de grandes séries globais.
O impacto econômico dos K-dramas é tão relevante quanto sua audiência.
A chamada "Onda Coreana" (Hallyu) transformou atores e atrizes em verdadeiros influenciadores globais. Marcas de cosméticos, roupas, joias e tecnologia disputam contratos milionários com estrelas do entretenimento sul-coreano.
Nomes como IU, Byeon Woo-seok, Song Kang e Park Bo-gum frequentemente aparecem entre os artistas mais requisitados por marcas internacionais.
Esse fenômeno também chega ao Brasil.
Nos últimos anos, o mercado de skincare coreano registrou forte crescimento no país, impulsionado pela popularidade das rotinas de cuidados exibidas em séries e programas de televisão.
O interesse dos brasileiros pela chamada K-Beauty, como é conhecido o mercado de beleza sul-coreano, vem crescendo junto com a popularidade dos doramas.
Dados da consultoria global Grand View Research apontam que o mercado mundial de cosméticos coreanos movimentou US$ 10,6 bilhões em 2023 e deve mais que dobrar até 2030, impulsionado principalmente pela expansão internacional da cultura pop sul-coreana e das redes sociais.
No Brasil, o interesse por produtos ligados à beleza sul-coreana cresceu nos últimos anos. Gráficos do Google Trends mostram que buscas por termos como "skincare coreano" e "K-Beauty" atingiram seus maiores níveis históricos recentemente, acompanhando a popularização dos doramas nas plataformas de streaming.
A influência aparece ainda na gastronomia. Pratos como kimchi, ramyeon, bibimbap e tteokbokki passaram a fazer parte do vocabulário de muitos brasileiros.
Restaurantes especializados em culinária coreana multiplicaram-se nas grandes cidades, enquanto mercados orientais ampliaram a oferta de produtos importados.
Ao contrário do estereótipo de que os dramas asiáticos atraem apenas adolescentes e jovens adultos, os dados indicam uma audiência bastante diversa.
A ideia de que apenas adolescentes assistem doramas já não corresponde à realidade. O crescimento da audiência ocorreu em diferentes perfis de público, impulsionado pela popularização dos serviços de streaming.
Segundo a Netflix, mais de 60% dos assinantes da plataforma assistiram a conteúdos produzidos na Coreia do Sul em 2024, um indicativo de que os K-dramas se consolidaram como entretenimento de alcance global, muito além do público tradicional de fãs da cultura asiática.
O impacto dos doramas também ultrapassa as telas. O crescimento da Hallyu tem despertado interesse pela cultura sul-coreana, impulsionando a procura por cursos de idioma, gastronomia e eventos temáticos.
No Brasil, iniciativas promovidas pelo Centro Cultural Coreano, por exemplo, ajudam a difundir aspectos da cultura do país, enquanto comunidades de fãs organizam encontros presenciais e atividades voltadas ao universo dos K-dramas e do K-pop.
A expansão dos doramas no Brasil está diretamente ligada ao streaming. A Netflix foi uma das responsável por transformar títulos como Pousando no Amor em fenômenos internacionais.
A empresa segue investindo fortemente no mercado sul-coreano. Em 2026, a plataforma anunciou, em seu canal no YouTube, dezenas de novos conteúdos produzidos na Coreia do Sul para seu catálogo global. Confira:
Outra plataforma importante é a Rakuten Viki, especializada em conteúdo asiático. O serviço reúne milhares de produções da Coreia do Sul, China, Japão e Taiwan, muitas delas indisponíveis em plataformas tradicionais.
Confira a lista com as séries de dramas asiáticos mais assistidas no Brasil e no mundo, de acordo com o levantamento anual do Ministério da Cultura, Esportes e Turismo da Coreia do Sul (MCST), conduzido em parceria com a Fundação Coreana para o Intercâmbio Cultural Internacional (KOFICE).
A pesquisa ouviu 26.400 pessoas com experiência em conteúdo cultural coreano entre novembro e dezembro de 2024 e mapeou os dramas coreanos com maior índice de preferência entre o público de 28 países.
Os cinco títulos com maior índice de preferência global foram:
Se o tema já te interessa ou você acabou de assistir a sua primeira série asiática, algumas dúvidas podem surgir:
Tecnicamente, "dorama" é uma adaptação japonesa da palavra inglesa "drama". No Brasil, porém, o termo passou a ser utilizado para praticamente todas as produções seriadas asiáticas.
Já as classificações mais específicas indicam o país de origem:
Porque a maioria das histórias já nasce planejada para terminar em uma única temporada.
O modelo de produção sul-coreano prioriza narrativas fechadas, com arcos completos para os personagens. Continuações costumam ocorrer apenas quando existe forte demanda global ou potencial comercial para expandir a história.