Pousando no Amor e outros doramas: por que produções coreanas fazem sucesso no Brasil?

Os doramas deixaram de ser um nicho para se tornar um fenômeno de audiência no Brasil. Produções sul-coreanas como Pousando no Amor, Rainha das Lágrimas, Beleza Verdadeira e Round 6 conquistaram milhões de espectadores e ajudaram a transformar o país em um dos mercados mais importantes para o entretenimento asiático fora da Ásia.

O movimento acompanha uma tendência global. A Netflix, principal plataforma responsável pela popularização dos K-dramas no Ocidente, ampliou significativamente seus investimentos em produções sul-coreanas nos últimos anos.

Em seu relatório mais recente de engajamento, a empresa destacou que a Coreia do Sul continua entre os mercados internacionais com melhor desempenho, com títulos figurando entre os conteúdos mais assistidos da plataforma em diversos países.

Mas o sucesso dos dramas coreanos vai muito além da audiência. Hoje, as produções influenciam hábitos de consumo, impulsionam setores como beleza e gastronomia e até estimulam brasileiros a aprender coreano.

Por que os doramas fazem sucesso?

Parte da explicação está na forma como as histórias são contadas.

Enquanto muitas séries ocidentais apostam em temporadas longas e múltiplas continuações, os dramas sul-coreanos costumam apresentar uma narrativa fechada, com início, meio e fim definidos em uma única temporada.

Na maioria dos casos, os roteiros se desenvolvem ao longo de 12 a 16 episódios. Isso cria uma sensação de conclusão para o espectador e reduz o risco de cancelamentos sem desfecho.

Outro diferencial é o foco nas relações humanas. Romances, conflitos familiares, amizade, amadurecimento e superação costumam ocupar o centro das narrativas.

Mesmo quando abordam temas mais pesados, os doramas geralmente equilibram emoção, humor e drama de forma acessível para diferentes faixas etárias.

Além disso, a qualidade técnica também chama atenção. Produções recentes apresentam fotografia cinematográfica, trilhas sonoras originais e um alto padrão de direção artística, aproximando-se cada vez mais do formato de grandes séries globais.

Doramas também fazem sucesso comercial

O impacto econômico dos K-dramas é tão relevante quanto sua audiência.

A chamada "Onda Coreana" (Hallyu) transformou atores e atrizes em verdadeiros influenciadores globais. Marcas de cosméticos, roupas, joias e tecnologia disputam contratos milionários com estrelas do entretenimento sul-coreano.

Nomes como IU, Byeon Woo-seok, Song Kang e Park Bo-gum frequentemente aparecem entre os artistas mais requisitados por marcas internacionais.

Esse fenômeno também chega ao Brasil.

Nos últimos anos, o mercado de skincare coreano registrou forte crescimento no país, impulsionado pela popularidade das rotinas de cuidados exibidas em séries e programas de televisão.

O interesse dos brasileiros pela chamada K-Beauty, como é conhecido o mercado de beleza sul-coreano, vem crescendo junto com a popularidade dos doramas.

Dados da consultoria global Grand View Research apontam que o mercado mundial de cosméticos coreanos movimentou US$ 10,6 bilhões em 2023 e deve mais que dobrar até 2030, impulsionado principalmente pela expansão internacional da cultura pop sul-coreana e das redes sociais.

No Brasil, o interesse por produtos ligados à beleza sul-coreana cresceu nos últimos anos. Gráficos do Google Trends mostram que buscas por termos como "skincare coreano" e "K-Beauty" atingiram seus maiores níveis históricos recentemente, acompanhando a popularização dos doramas nas plataformas de streaming.

A influência aparece ainda na gastronomia. Pratos como kimchi, ramyeon, bibimbap e tteokbokki passaram a fazer parte do vocabulário de muitos brasileiros.

Restaurantes especializados em culinária coreana multiplicaram-se nas grandes cidades, enquanto mercados orientais ampliaram a oferta de produtos importados.

Quem assiste dorama?

Ao contrário do estereótipo de que os dramas asiáticos atraem apenas adolescentes e jovens adultos, os dados indicam uma audiência bastante diversa.

A ideia de que apenas adolescentes assistem doramas já não corresponde à realidade. O crescimento da audiência ocorreu em diferentes perfis de público, impulsionado pela popularização dos serviços de streaming.

Segundo a Netflix, mais de 60% dos assinantes da plataforma assistiram a conteúdos produzidos na Coreia do Sul em 2024, um indicativo de que os K-dramas se consolidaram como entretenimento de alcance global, muito além do público tradicional de fãs da cultura asiática.

O impacto dos doramas também ultrapassa as telas. O crescimento da Hallyu tem despertado interesse pela cultura sul-coreana, impulsionando a procura por cursos de idioma, gastronomia e eventos temáticos.

No Brasil, iniciativas promovidas pelo Centro Cultural Coreano, por exemplo, ajudam a difundir aspectos da cultura do país, enquanto comunidades de fãs organizam encontros presenciais e atividades voltadas ao universo dos K-dramas e do K-pop.

Serviços de streaming e as opções de catálogos no Brasil

A expansão dos doramas no Brasil está diretamente ligada ao streaming. A Netflix foi uma das responsável por transformar títulos como Pousando no Amor em fenômenos internacionais.

A empresa segue investindo fortemente no mercado sul-coreano. Em 2026, a plataforma anunciou, em seu canal no YouTube, dezenas de novos conteúdos produzidos na Coreia do Sul para seu catálogo global. Confira:

Outra plataforma importante é a Rakuten Viki, especializada em conteúdo asiático. O serviço reúne milhares de produções da Coreia do Sul, China, Japão e Taiwan, muitas delas indisponíveis em plataformas tradicionais.

Ranking dos doramas preferidos

Confira a lista com as séries de dramas asiáticos mais assistidas no Brasil e no mundo, de acordo com o levantamento anual do Ministério da Cultura, Esportes e Turismo da Coreia do Sul (MCST), conduzido em parceria com a Fundação Coreana para o Intercâmbio Cultural Internacional (KOFICE).

A pesquisa ouviu 26.400 pessoas com experiência em conteúdo cultural coreano entre novembro e dezembro de 2024 e mapeou os dramas coreanos com maior índice de preferência entre o público de 28 países.

Os cinco títulos com maior índice de preferência global foram: Round 6 (Squid Game) — 9,7% Rainha das Lágrimas (Queen of Tears) — 6,5% Pouso Forçado no Seu Coração (Crash Landing on You) — 2,2% True Beauty — 2,1% Lovely Runner (Meu Ídolo) — 1,8%

O que mais você precisa saber sobre séries asiáticas

Se o tema já te interessa ou você acabou de assistir a sua primeira série asiática, algumas dúvidas podem surgir:

Qual é a diferença entre dorama, K-drama e C-drama?

Tecnicamente, "dorama" é uma adaptação japonesa da palavra inglesa "drama". No Brasil, porém, o termo passou a ser utilizado para praticamente todas as produções seriadas asiáticas.

Já as classificações mais específicas indicam o país de origem:

K-drama: Coreia do Sul;

C-drama: China;

J-drama: Japão;

TW-drama: Taiwan.

Por que muitos doramas não ganham segunda temporada?

Porque a maioria das histórias já nasce planejada para terminar em uma única temporada.

O modelo de produção sul-coreano prioriza narrativas fechadas, com arcos completos para os personagens. Continuações costumam ocorrer apenas quando existe forte demanda global ou potencial comercial para expandir a história.