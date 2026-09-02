Google lança Gemini Flash 3.8 e chama modelo de 'o mais inteligente até agora'

O Google apresentou nesta terça-feira, 2, o Gemini 3.8 Flash, seu mais novo modelo de inteligência artificial (IA) — descrito pela empresa como o melhor até hoje em raciocínio e programação dentro da linha Flash, mantendo a mesma velocidade e custo da versão anterior, o 3.7 Flash. É o terceiro lançamento da série Flash em apenas seis semanas.

Junto com ele, a empresa lançou o Gemini 3.8 Flash Cyber, versão especializada em cibersegurança, com desempenho descrito como de "fronteira" na detecção de vulnerabilidades e na correção automática de falhas de código. O acesso a essa versão é restrito, por enquanto, a um grupo de "defensores confiáveis" por meio de um novo programa batizado de Fairwind.

Ganhos em programação e raciocínio de longo prazo

Segundo o Google, o Gemini 3.8 Flash apresenta avanços expressivos em relação à versão anterior, chegando perto do desempenho de modelos de fronteira mais caros em vários testes.

No benchmark DeepSWE v1.1, voltado à resolução autônoma de problemas complexos de engenharia de software de ponta a ponta, o modelo supera a maioria dos modelos de fronteira concorrentes, a uma fração do custo.

A empresa também destaca desempenho em domínios especializados de conhecimento: o modelo superou tanto o 3.7 Flash quanto outros modelos de fronteira em benchmarks financeiros (Vals Finance Agent V2) e jurídicos (Harvey's Legal Agent Benchmark), além de atingir 54,9% no HLE-Verified, teste que avalia raciocínio em múltiplas etapas em áreas de ciências exatas, humanidades e profissões técnicas.

Segundo o Google, esses ganhos vêm de uma escolha de design: o modelo "trabalha mais" em tarefas complexas, executando etapas extras de raciocínio e chamando ferramentas de forma iterativa — o que pode consumir mais tokens em níveis mais altos de esforço. Para aplicações em que a eficiência computacional é a prioridade, desenvolvedores ainda podem usar níveis de esforço mais baixos ou continuar com o Gemini 3.7 Flash, que segue totalmente suportado.

Uma versão feita para caçar vulnerabilidades

O Gemini 3.8 Flash Cyber foi desenhado especificamente para dar vantagem a equipes de defesa cibernética.

No CyberGym, benchmark padrão da indústria para descoberta de vulnerabilidades, o modelo superou tanto sua versão anterior (3.5 Flash Cyber) quanto modelos de fronteira significativamente maiores.

Em um teste interno mais amplo, cobrindo vulnerabilidades em códigos escritos em 20 linguagens de programação diferentes — para refletir melhor cenários reais de defesa, que vão muito além das bases em C/C++ usadas no CyberGym —, o modelo atingiu taxa de sucesso superior a 70%.

Segundo o Google, a prioridade de desenvolvimento foi deliberadamente colocada na capacidade de corrigir vulnerabilidades, não de explorá-las ofensivamente. No CWE-Bench, benchmark independente de correção de código mantido pela Collinear, o modelo atingiu 47,2% de acerto na primeira tentativa (pass@1), próximo dos 47,8% do modelo líder do mercado, mas a um custo significativamente menor.

Já em uso na própria infraestrutura do Google

Segundo a empresa, o Gemini 3.8 Flash Cyber já está sendo usado para proteger sistemas internos do próprio Google. A equipe de segurança do navegador Chrome afirma que o modelo produziu 2,6 vezes mais correções corretas de vulnerabilidades do que os melhores modelos comerciais concorrentes, mesmo estes sendo muito maiores.

A empresa de cibersegurança Wiz relata ganho de 7,5 a 9,7 pontos percentuais de recall em seu benchmark interno de testes de invasão, a um custo de 2,3 a 5,2 vezes menor que o de outros modelos de fronteira.

Já a equipe de pesquisa de vulnerabilidades em nuvem do próprio Google afirma ter usado o modelo para encontrar uma vulnerabilidade crítica em menos de duas horas — um processo que normalmente levaria meses de pesquisa.

Preço e disponibilidade

O Gemini 3.8 Flash está disponível a partir de hoje para desenvolvedores via API do Gemini, Google AI Studio, Android Studio e Google Antigravity, além de já estar acessível a empresas via Gemini Enterprise e a consumidores assinantes dos planos Google AI Pro e Ultra, dentro do aplicativo Gemini, no modo IA da Busca do Google e no Gemini para Planilhas Google.

O preço promocional de lançamento é de US$ 0,75 por milhão de tokens de entrada e US$ 3,75 por milhão de tokens de saída — valor válido até 31 de dezembro deste ano, quando sobe para US$ 1,50 e US$ 7,50, respectivamente. Já o acesso ao Gemini 3.8 Flash Cyber é restrito a órgãos governamentais, operadoras de infraestrutura crítica e mantenedores de software cadastrados no programa Fairwind.