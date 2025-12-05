Pop

O que se come no BBB? Veja o cardápio do VIP e da Xepa

Lista reduzida de alimentos desafia participantes e impacta o jogo semanalmente

Cozinha Xepa - BBB 25 (Divulgação/Gshow /Divulgação)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 00h36.

A alimentação dos participantes do Big Brother Brasil costuma gerar interesse do público. A combinação de carnes consideradas menos nobres, frutas limitadas e itens básicos reforça o contraste com o cardápio oferecido ao grupo VIP.

No BBB 25, a discussão ganhou força após a entrada de participantes com rotina alimentar específica, como Gracyanne Barbosa, conhecida pelo alto consumo de proteínas.

A restrição alimentar sempre fez parte da dinâmica do programa, mas nesta temporada o impacto ficou mais evidente. A limitação de vitaminas e minerais cria desafios para participantes que mantêm exercícios regulares e dependem de maior variedade nutricional. Mesmo assim, o cardápio segue regras fixas e reforça a divisão estratégica entre os grupos da casa.

O que tem na Xepa?

Na Xepa, os brothers contam com um conjunto reduzido de alimentos. O foco está em proteínas com maior teor de gordura, acompanhadas de frutas únicas e itens básicos garantidos em todas as semanas. A lista definida pela produção inclui:

  • Carnes: fígado, rabada, moela e língua de boi
  • Frutas: banana, limão e laranja
  • tens básicos: arroz, feijão, pão, biscoito, leite em pó e verduras
  • Doces: goiabada e rapadura, liberadas para consumo moderado

Essa combinação garante energia mínima para o dia a dia, mas dificulta um equilíbrio amplo de nutrientes. O desafio aumenta para participantes que seguem dieta rigorosa ou buscam manter desempenho físico dentro da casa.

O que tem no VIP?

Enquanto isso, o VIP oferece um cardápio mais variado e nutritivo, composto por carnes magras, peixes e frango. A diferença entre os grupos reforça o impacto das Provas do Líder e a disputa por privilégios semanais.

  • Carnes: contrafilé, filé-mignon, alcatra, carne moída, bacon e carne suína
  • Peixes: tilápia
  • Frango: peito de frango
  • Doces: leite condensado e chocolate
