O que se come no BBB? Veja o cardápio do VIP e da Xepa

A alimentação dos participantes do Big Brother Brasil costuma gerar interesse do público. A combinação de carnes consideradas menos nobres, frutas limitadas e itens básicos reforça o contraste com o cardápio oferecido ao grupo VIP.

No BBB 25, a discussão ganhou força após a entrada de participantes com rotina alimentar específica, como Gracyanne Barbosa, conhecida pelo alto consumo de proteínas.

A restrição alimentar sempre fez parte da dinâmica do programa, mas nesta temporada o impacto ficou mais evidente. A limitação de vitaminas e minerais cria desafios para participantes que mantêm exercícios regulares e dependem de maior variedade nutricional. Mesmo assim, o cardápio segue regras fixas e reforça a divisão estratégica entre os grupos da casa.

O que tem na Xepa?

Na Xepa, os brothers contam com um conjunto reduzido de alimentos. O foco está em proteínas com maior teor de gordura, acompanhadas de frutas únicas e itens básicos garantidos em todas as semanas. A lista definida pela produção inclui:

Carnes: fígado, rabada, moela e língua de boi

Frutas: banana, limão e laranja

tens básicos: arroz, feijão, pão, biscoito, leite em pó e verduras

Doces: goiabada e rapadura, liberadas para consumo moderado

Essa combinação garante energia mínima para o dia a dia, mas dificulta um equilíbrio amplo de nutrientes. O desafio aumenta para participantes que seguem dieta rigorosa ou buscam manter desempenho físico dentro da casa.

O que tem no VIP?

Enquanto isso, o VIP oferece um cardápio mais variado e nutritivo, composto por carnes magras, peixes e frango. A diferença entre os grupos reforça o impacto das Provas do Líder e a disputa por privilégios semanais.