BBB 25 vai contar os ovos que Gracyanne Barbosa come por dia

Desde a confirmação da entrada no Big Brother Brasil 25, Gracyanne Barbosa se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. E para entrar no clima do reality, antes mesmo de entrar para a casa mais vigiada do Brasil, a influenciadora fitness compartilhou um vídeo de humor falando sobre o que ela mais queria levar para o BBB: seus amados ovos.

Famosa pela dieta regrada, a influenciadora revelou em entrevistas anteriores que consome, em média, 40 claras e 10 gemas por dia, além de seguir uma rotina alimentar e de exercício físico rigorosamente planejada. O consumo "peculiar" gerou interesse dos espectadores do BBB, já que, dentro da casa, ela não conseguirá seguir a mesma dinâmica — a alimentação dos participantes é controlada e limitada, especialmente para quem está na Xepa.

Atendendo aos pedidos do público, o BBB 25 anunciou nesta terça-feira, 14, o "contador de ovos" da Gracyanne, que vai mensurar a quantidade comida por dia. A brincadeira foi comentada por Tadeu Schmidt, que anunciou em tom descontraído: "Quero ver sempre esse contador aí!". Para se ter ideia, até o fechamento desta matéria, a influenciadora já consumiu nove ovos.

Dieta rigorosa e atividade física intensiva

Nas redes sociais, Gracyanne já compartilhou diversas vezes como funcionava sua dieta antes de entrar para o BBB. Eram, até então, seis refeições diárias, compostas por 150 gramas de frango ou peixe, 100 gramas de carboidrato — geralmente batata-doce — e uma boa dose de salada e legumes.

O estilo de vida é parte essencial da rotina de treinos de musculação, que Gracyanne começou ainda na adolescência. Aos 12 anos, a influenciadora já improvisava treinos com cabos de vassoura em casa.

Apesar do reconhecimento pela "vida fitness" Gracyanne conquistou os holofotes como dançarina da banda Tchakabum, em 1999. O grupo alcançou o auge do sucesso em 2002 com o hit "Onda onda (olha a onda)", que marcou a história do próprio BBB como uma das músicas mais executadas na edição de estreia do reality. A influenciadora entrou na casa acompanhada da irmã, Giovanna.

E aí, quantos ovos será que a musa fitness vai somar até o fim do programa?