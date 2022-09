O que muda com a morte da rainha Elizabeth II?

Nesta quinta-feira, 8, morreu a rainha Elizabeth II após 70 anos na coroa britânica. Esse é o reinado mais longo da história de um monarca. Durante esse tempo, Elizabeth conheceu mais de seis papas, 12 primeiros-ministros do Reino Unido e assistiu a quase 20 Olimpíadas.

Como fica o reinado com a morte da rainha Elizabeth II?

Com a morte da rainha, o trono foi passado a seu filho príncipe Charles, sucessor na coroa britânica. Em transmissão ao vivo, ele fará seu primeiro discurso oficial como rei nesta sexta-feira, 9.

O governo vai jurar lealdade ao novo rei ao som de 41 tiros no Hyde Park, em Londres.

Quando o príncipe Charles subirá ao trono?

No dia seguinte à morte da rainha, conhecido como Dia D+1, o Conselho de Adesão se reunirá no Palácio de St. James para proclamar o príncipe Charles, o novo soberano.

Além do príncipe Charles se tornar o rei Charles, outros membros da família real podem optar por mudar seus nomes em caso de morte da rainha. A duquesa da Cornualha, por exemplo, se tornará a rainha Camilla. Também é provável que o duque de Cambridge se torne o príncipe de Gales.

Como será a nova moeda do Reino Unido?

A moeda que antes estampava o rosto da rainha, será alterada para o retrato do Rei Charles. O mesmo acontecerá com selos, passaportes, uniformes policiais e militares.

God Save de King, o novo hino do Reino Unido

O novo hino do Reino Unido terá o nome de “God Save The King”.

Quando será o funeral da rainha Elizabeth II?

O funeral tem estimativa de ocorrer em 10 a 12 dias após o falecimento da rainha. O dia do evento será feriado oficial para todo o Reino Unido e a bolsa de valores será fechada novamente.

Como ficará a Bolsa de Londres?

No dia do funeral da rainha Elizabeth, a bolsa de valores será fechada.

O que muda na Commonwealth?

Os 15 governos fora do Reino Unido, onde a Rainha é chefe de Estado, foram informados através de uma linha segura. Depois deles, outras 36 nações e líderes da Comunidade das Nações serão acionadas.

Rei Charles, caso ele decida ir com este nome, começará uma turnê pelo Reino Unido, visitando líderes do governo nas capitais do país.

