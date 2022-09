Rainha Elizabeth II está sob supervisão e médicos estão 'preocupados' com sua saúde

A Rainha Elizabeth II, de 96 anos, está sob supervisão médica no Castelo Balmoral, na Escócia, após médicos demonstrarem preocupação com sua saúde.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo toda manhã no seu e-mail. Cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

A informação foi divulgada de forma oficial na manhã desta quinta-feira, 8.

"Após uma avaliação mais aprofundada nesta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica. A rainha continua confortável e em Balmoral", disse o comunicado.

O comunicado também informou que a família da rainha está se dirigindo à Escócia. Todos os filhos estão a caminho ou já estão no local, incluindo o príncipe Charles, o mais velho e herdeiro do trono.

VEJA TAMBÉM: Veja 15 momentos e imagens históricas do reinado de Elizabeth II

Embora os detalhes sejam vagos sobre o estado de saúde da rainha, a imprensa britânica que cobre a família real aponta que o simples fato de o comunicado ter sido divulgado é marcante e pode sinalizar alguma gravidade - porque, no geral, o Palácio de Buckingham, residência oficial da rainha, não se pronuncia com frequência sobre casos de saúde.

A nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, publicou mensagem no Twitter afirmando que "todo o país ficará profundamente preocupado com as notícias do Palácio de Buckingham nesta hora do almoço."

"Meus pensamentos - e os pensamentos das pessoas em todo o Reino Unido - estão com Sua Majestade a Rainha e sua família neste momento", escreveu.

VEJA TAMBÉM: O plano do Reino Unido para a morte da Rainha Elizabeth