Castelo de Balmoral: conheça a residência escocesa onde está a rainha Elizabeth II

O Castelo de Balmoral (Balmoral Castle), localizado em Aberdeenshire (Escócia), é atualmente a residência de férias de verão da rainha Elizabeth II. Com mais de 50 mil m², e cerca de mil cômodos ao todo, ele é considerado o maior castelo do mundo.

Adquirida em 1848 pelo príncipe Albert, o local pertence à família real britânica e é um dos locais preferidos da rainha Elizabeth. Na época, o príncipe comprou como um presente para sua esposa, a rainha Victória, após ambos terem gostado da região em uma viagem.

Após adquirir o castelo, Albert não achou o local grande o suficiente para a família real, então realizou diversas reformas. O paisagismo que engloba florestas, jardins, montanhas e lagos foi elaborado pelo príncipe, e após sua morte, a rainha Victória deu continuidade.

Os monarcas que mais passaram tempo em Balmoral foram a rainha Victória, rei George V, Rainha Maria e agora Elizabeth. O local também foi uma das paradas da lua de mel de princesa Diana e posteriormente do seu filho, príncipe Charles.

Onde fica Balmoral?

O Castelo de Balmoral fica localizado em Aberdeenshire, na Escócia, país pertencente ao Reino Unido. A região faz fronteira com o Mar do Norte, ao norte, e com Aberdeen, a leste.

Por que Balmoral é um dos locais favoritos da rainha Elizabeth II?

O castelo é um dos locais em que a rainha viveu momentos importantes de sua vida, como a infância ao lado da irmã Margaret, o pedido de casamento de seu esposo, príncipe Philip, entre outros. O local trata-se de uma escolha da rainha para ter atendimentos médicos.

Filhos da rainha Elizabeth II se reúnem no Palácio de Balmoral

A família mais próxima da rainha Elizabeth II viajou à Escócia nas últimas horas e todos os seus filhos já estão reunidos com a monarca nesta manhã no castelo Balmoral. O príncipe William, filho do príncipe Charles e segundo na linha de sucessão ao trono, também está no palácio com a rainha.

A rainha tem quatro filhos:

Príncipe Charles (73 anos, o mais velho e herdeiro do trono);

(73 anos, o mais velho e herdeiro do trono); Princesa Anne (72 anos);

(72 anos); Príncipe Andrew (62 anos);

(62 anos); Príncipe Edward (58 anos).

