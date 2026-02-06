'Bridgerton': quais foram os salários do elenco na 4ª temporada?

A 1ª parte da 4ª temporada de "Bridgerton" estreou na Netflix em 29 de janeiro e renovou o interesse do público não apenas pela trama, mas também pelos valores pagos ao elenco.

Segundo estimativas divulgadas pela imprensa internacional, os contratos da nova temporada mantêm o patamar elevado observado nos anos anteriores. Veja, abaixo, os valores atribuídos aos principais nomes da produção.

Quanto cada integrante recebeu?

Julie Andrews (voz de Lady Whistledown): cerca de US$ 1 milhão.

Nicola Coughlan (Penelope Featherington): cerca de US$ 250 mil por episódio.

Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton): entre US$ 150 mil e US$ 250 mil por episódio.

Luke Newton (Colin Bridgerton): aproximadamente US$ 200 mil por episódio.

Luke Thompson (Benedict Bridgerton): mais de US$ 100 mil por episódio

Simone Ashley (Kate Sharma): cerca de US$ 75 mil por episódio.

(Kate Sharma): cerca de . Yerin Ha (Sophie Beckett): entre US$ 75 mil e US$ 100 mil por episódio.

Quando estreia a 2ª parte da 4ª temporada de 'Bridgerton'?

A quarta temporada de "Bridgerton", a série de época da Netflix baseada nos romances da autora americana Julia Quinn, chegou à Netflix no final de janeiro.

Os novos episódios serão lançados em duas partes: a segunda vai ao ar em 26 de fevereiro, às 5h da manhã. Cada parte contará com quatro episódios.

Veja o trailer da 4ª temporada de 'Bridgerton'