Uma das cenas mais lembradas de O Diabo Veste Prada, traz o olhar de cima a baixo de Miranda Priestly (Meryl Streep) à roupa de Andy Sachs (Anne Hathaway), um tricô azul cerúleo sobreposto a uma camisa branca. O olhar é acompanhado de um longo argumento sobre a cor da peça, desde a escolha do tom pelos estilistas Oscar de la Renta e Yves Saint Laurent à chegada de peças com a cor escolhida por Sachs às fast fashions. Sem nenhum spoiler, um dos destaques do filme é o desenvolvimento da evolução estética de Andy — até o uso das famosas botas Chanel.

Agora, a segunda parte do longa está sendo rodada em Nova York, e algumas cenas gravadas nas ruas da cidade americana trazem spoilers da moda e figurino dos personagens 20 anos após o lançamento do primeiro filme.

Com previsão para lançamento em abril de 2026, o estilo de Andy aparece renovado, seguindo tendências atuais. Em algumas cenas, a jornalista aparece usando peças masculinas, como um colete vintage listrado de Jean-Paul Gaultier e calças combinando, acompanhados de botas de salto agudo e uma bolsa tipo satchel, um macacão azul-marinho de manga curta da colaboração entre Re/Done e Ford, com sandálias pesadas da Chanel e uma bolsa de metal da Valentino.

A produção da personagem também inclui um blazer de camurça marrom e jeans azuis largos, com acessórios mais femininos como botas de cobra com salto e um lenço de seda.

Anne Hathaway nas gravações de "O Diabo Veste Prada 2": estilo masculino aparece no figurino da personagen (James Devaney/GC Images/Getty Images)

Esta é uma nova abordagem ao estilo da personagem, que começou sua carreira em uma revista de moda feminina. Agora, Andy está 20 anos mais velha, e com um estilo próprio definido, com peças mais relaxadas e confortáveis. O mesmo estilo aparece no guarda-roupa de Miranda e Emily.

A influência da moda masculina na moda feminina está crescendo, com mais mulheres usando peças de alfaiataria que antes se referiam ao estilo masculino. Surgem ao guarda-roupa ternos, coletes e calças.

Na ficção, outras personagens abusam deste estilo como Lydia Tár (Cate Blanchet, em Tár), Bella Haddid utilizando roupas como ternos e camisas sociais na série The Beauty. Vale lembrar também do estilo das personagens de Julia Roberts nos anos 1990, com gravatas e blazers e calças oversized, e conjuntos de alfaiataria com minisaias combinadas com blazers.