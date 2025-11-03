Pop

'Os Donos do Jogo': série sobre jogo do bicho vai ter 2ª temporada?

Gravações da próxima temporada já estariam marcadas para 2026 após série nacional se tornar a mais assistida da Netflix Brasil

Os Donos do Bicho: final em aberto deixa espaço para uma continuação (Netflix/ Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 17h33.

A série Os Donos do Jogo foi lançada na Netflix no dia 29 de outubro e rapidamente alcançou a liderança da do Top 10 brasileiro da plataforma, chamando atenção pela mistura de ação, drama familiar e crítica social ambientada no submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro.

Com produção nacional, estética cinematográfica e elenco de destaque, a obra aposta na tensão entre tradição e modernidade para retratar os bastidores de um império construído sobre apostas ilegais.

Os Donos do Jogo acompanha a rápida ascensão do jovem Profeta (interpretado por André Lamoglia), o aspirante ao trono do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Profeta transforma a estrutura da cúpula da contravenção ao mesmo tempo em que a iminente legalização dos jogos de azar é discutida. 

Elenco

O elenco conta com nomes conhecidos do cinema e da televisão brasileira, além de rostos novos. Entre os destaques estão:

  • André Lamoglia — interpreta Profeta (Anselmo), protagonista da série.

  • Juliana Paes — vive Leila Fernandez, esposa de um bicheiro tradicional em busca de mais poder.

  • Chico Diaz — interpreta Galego, bicheiro veterano da velha guarda.

  • Xamã — vive Búfalo, herdeiro do clã Guerra.

  • Giullia Buscaccio — atua como Suzana, filha de bicheiros e peça-chave nas alianças entre famílias.

  • Mel Maia — interpreta Mirna, personagem ambiciosa e disposta a quebrar a hierarquia do submundo.

  • Raphael Logam — no papel de Dino, um chefão influente que simboliza a geração anterior.

A série ainda conta com Bruno Mazzeo e Stepan Nercessian, entre outros nomes.

Vai ter segunda temporada?

O desfecho da primeira temporada da série abre espaço para uma continuação, que já aguardada pelos telespectadores. Ao final, Profeta consegue assumir o controle do jogos de azar cariocas e Búfalo é supostamente assassinado.

As últimas cenas também apresentam revelações de identidade que prometem gerar ainda mais tensões familiares em meio a uma cenário de ambições individuais e disputas de poder.

Apesar da Netflix não ter feito nenhum anúncio oficial, a segunda temporada já está em produção de acordo com o Globo. As gravações estão previstas para 2026 e parte do elenco assinou novos contratos.  

