O que entra na Netflix esta semana? Veja os filmes e as séries

A Netflix divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em novembro. O mês promete fortes emoções com produções internacionais e brasileiras, além de filmes que devem agitar a edição do Emmy de 2024.

Entre os principais destaques desta semana estão os filmes "O Assassino", estrelado por Michael Fassbender, "Velozes e Furiosos 9" e o documentário "Robbie Williams", sobre a trajetória do cantor britânico de música pop.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix na 2ª semana de novembro de 2023

Filmes que entram esta semana na Netflix

Velozes & Furiosos 9 |7/11/2023

A Família Noel 3 |8/11/2023

O Assassino |10/11/2023

Documentários que entram essa semana na Netflix

Robbie Williams |8/11/2023

Séries que entram essa semana na Netflix