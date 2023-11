Lançamentos da Netflix em novembro de 2023: veja os filmes e as séries

A Netflix divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em novembro. O mês é um dos mais cheios de produções, com novas produções brasileiras e filmes que devem chacoalhar as redes do Emmy de 2024.

Entre os principais destaques está a parte 1 da 6ª temporada de "The Crown", a série "DNA do Crime" e o reality show "Round 6: O Desafio". Para os filmes, são muito aguardados "O Assassino", "Retratos Fantasmas", "Velozes & Furiosos 9" e os documentários "Robbie Williams" e "Sly", que conta a história de Sylvester Stallone.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em novembro de 2023:

Séries que entram na Netflix em novembro

Toda Luz que Não Podemos Ver: Minissérie |2/11/2023

Uma Dose Diária de Sol |3/11/2023

Sunset - Milha de Ouro: Temporada 7 |3/11/2023

Famoso Alfaiate: Temporada 3 |3/11/2023

DNA DO CRIME |14/11/2023

The Crown: Temporada 6 - Parte 1 |16/11/2023

Round 6: O Desafio |22/11/2023

Comedy Royale |28/11/2023

Virgin River: Temporada 5 - Parte 2 |30/11/2023

Explosivos |30/11/2023

Filmes que entram na Netflix em novembro

As Ladras |1/11/2023

Retratos Fantasmas | 02/11/2023

NYAD |3/11/2023

Velozes & Furiosos 9 |7/11/2023

A Família Noel 3 |8/11/2023

O Assassino |10/11/2023

Monster Hunter |15/11/2023

O Melhor. Natal. de Todos! |16/11/2023

Rustin |17/11/2023

Believer 2 |17/11/2023

V para Vingança |18/11/2023

Última Chamada para Istambul |24/11/2023

União Instável |24/11/2023

Trocados |30/11/2023

Documentários que entram na Netflix em novembro

Higuita: El camino del Escorpión |2/11/2023

Sly |3/11/2023

Robbie Williams |8/11/2023

Como Se Tornar um Chefe do Crime |14/11/2023

Conteúdo infantil que entra na Netflix em novembro

Leo |21/11/2023

My Little Pony: Deixe sua Marca - Capítulo 6 |23/11/2023

Vai, Cachorro. Vai! - Temporada 4 |27/11/2023

Animes que entram na Netflix em novembro