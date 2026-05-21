11 segundos: saiba qual foi o gol mais rápido da história das Copas do Mundo

Bastaram poucos segundos para Hakan Sükür entrar definitivamente para a história das Copas do Mundo. Em 29 de junho de 2002, o atacante da Turquia marcou contra a Coreia do Sul com apenas 10,8 segundos de partida, no duelo válido pela disputa de terceiro lugar do Mundial realizado na Ásia. Oficialmente, a Fifa registra o lance como 11 segundos, marca que permanece intacta até hoje.

Como aconteceu o gol histórico

A partida foi disputada na cidade de Daegu, diante da seleção anfitriã. Logo após o apito inicial, a Coreia do Sul tentou trocar passes no campo defensivo, mas acabou pressionada pela Turquia.

Após erro na saída de bola, Ilhan Mansiz roubou a posse na entrada da área e deixou para Hakan Sükür finalizar rapidamente de perna esquerda, abrindo o placar antes mesmo de o cronômetro completar 11 segundos.

O momento ganhou ainda mais peso pelo contexto vivido pelo atacante turco naquele Mundial. Principal estrela da equipe, Sükür vinha sem marcar durante toda a campanha e sofria pressão pelas atuações discretas. O gol relâmpago encerrou o jejum e ajudou a Turquia a vencer por 3 a 2, garantindo o melhor resultado da história do país em Copas.

Os gols mais rápidos da história das Copas

Ao longo das décadas, poucos jogadores conseguiram marcar tão cedo em um Mundial. Confira o top 5:

Hakan Sükür — 11 segundos (Turquia x Coreia do Sul, 2002)

Václav Mašek — 15 segundos (Tchecoslováquia x México, 1962)

Ernst Lehner — 25 segundos (Alemanha x Áustria, 1934)

Bryan Robson — 28 segundos (Inglaterra x França, 1982)

Clint Dempsey — 30 segundos (Estados Unidos x Gana, 2014)

Com sistemas defensivos cada vez mais organizados e estudados, gols nos primeiros segundos se tornaram situações raras no futebol atual. Para que um lance assim aconteça, normalmente é necessária uma combinação de fatores.

A prova disso aconteceu na Copa do Catar, em 2022. Alphonso Davies marcou para o Canadá contra a Croácia com 68 segundos de bola rolando. Apesar de ter sido o gol mais rápido daquela edição, o lance ficou distante do recorde absoluto de Hakan Sükür.

O gol mais rápido em finais de Copa

Além do recorde geral, as finais também contam com uma marca histórica específica. O holandês Johan Neeskens marcou aos 88 segundos na decisão da Copa de 1974 contra a Alemanha Ocidental, anotando o gol mais rápido da história das finais do torneio.