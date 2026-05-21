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11 segundos: saiba qual foi o gol mais rápido da história das Copas do Mundo

Turquia de Hakan Sükür transformou um erro na saída de bola em um recorde eterno no Mundial de 2002

Gol mais rápido: Recorde segue imbátivel mesmo 24 anos depois (Foto: Arte/IA)

Gol mais rápido: Recorde segue imbátivel mesmo 24 anos depois (Foto: Arte/IA)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 21 de maio de 2026 às 11h24.

Bastaram poucos segundos para Hakan Sükür entrar definitivamente para a história das Copas do Mundo. Em 29 de junho de 2002, o atacante da Turquia marcou contra a Coreia do Sul com apenas 10,8 segundos de partida, no duelo válido pela disputa de terceiro lugar do Mundial realizado na Ásia. Oficialmente, a Fifa registra o lance como 11 segundos, marca que permanece intacta até hoje.

Como aconteceu o gol histórico

A partida foi disputada na cidade de Daegu, diante da seleção anfitriã. Logo após o apito inicial, a Coreia do Sul tentou trocar passes no campo defensivo, mas acabou pressionada pela Turquia.

Após erro na saída de bola, Ilhan Mansiz roubou a posse na entrada da área e deixou para Hakan Sükür finalizar rapidamente de perna esquerda, abrindo o placar antes mesmo de o cronômetro completar 11 segundos.

O momento ganhou ainda mais peso pelo contexto vivido pelo atacante turco naquele Mundial. Principal estrela da equipe, Sükür vinha sem marcar durante toda a campanha e sofria pressão pelas atuações discretas. O gol relâmpago encerrou o jejum e ajudou a Turquia a vencer por 3 a 2, garantindo o melhor resultado da história do país em Copas.

Os gols mais rápidos da história das Copas

Ao longo das décadas, poucos jogadores conseguiram marcar tão cedo em um Mundial. Confira o top 5:

  • Hakan Sükür — 11 segundos (Turquia x Coreia do Sul, 2002)
  • Václav Mašek — 15 segundos (Tchecoslováquia x México, 1962)
  • Ernst Lehner — 25 segundos (Alemanha x Áustria, 1934)
  • Bryan Robson — 28 segundos (Inglaterra x França, 1982)
  • Clint Dempsey — 30 segundos (Estados Unidos x Gana, 2014)

Com sistemas defensivos cada vez mais organizados e estudados, gols nos primeiros segundos se tornaram situações raras no futebol atual. Para que um lance assim aconteça, normalmente é necessária uma combinação de fatores.

A prova disso aconteceu na Copa do Catar, em 2022. Alphonso Davies marcou para o Canadá contra a Croácia com 68 segundos de bola rolando. Apesar de ter sido o gol mais rápido daquela edição, o lance ficou distante do recorde absoluto de Hakan Sükür.

O gol mais rápido em finais de Copa

Além do recorde geral, as finais também contam com uma marca histórica específica. O holandês Johan Neeskens marcou aos 88 segundos na decisão da Copa de 1974 contra a Alemanha Ocidental, anotando o gol mais rápido da história das finais do torneio.

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