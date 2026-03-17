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O que é o St Patrick’s Day? Conheça a origem da data celebrada nesta terça-feira

Comemorado em 17 de março, o St Patrick’s Day tem origem religiosa, virou festa global e é marcado por roupas verdes, cerveja e símbolos da cultura irlandesa

St Patrick’s Day: data celebra São Patrício e a cultura irlandesa (iStock/Getty Images)

St Patrick’s Day: data celebra São Patrício e a cultura irlandesa (iStock/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 17 de março de 2026 às 10h13.

Última atualização em 17 de março de 2026 às 10h22.

Celebrado nesta terça-feira, 17, o St. Patrick’s Day, ou Dia de São Patrício, é uma das datas mais tradicionais da Irlanda e ganhou popularidade em diversos países do mundo nos últimos anos.

A comemoração, que tem origem religiosa, se transformou ao longo do tempo em uma celebração da cultura irlandesa, marcada por festas, desfiles, roupas verdes e consumo de cerveja.

O que é o St. Patrick’s Day?

O St. Patrick’s Day é uma data criada para homenagear São Patrício, considerado o padroeiro da Irlanda. A celebração ocorre no dia 17 de março, data associada à morte do religioso.

Inicialmente, o evento tinha caráter religioso, mas se expandiu e passou a incorporar elementos culturais, tornando-se uma festividade popular em diferentes partes do mundo.

São Patrício nasceu no século IV e viveu parte da juventude na Inglaterra. Ainda jovem, foi sequestrado por piratas e levado à Irlanda, onde foi escravizado por seis anos.

Durante o período de cativeiro, converteu-se ao cristianismo. Após conseguir escapar, voltou à Inglaterra, onde passou anos em um mosteiro, tornando-se bispo e adotando o nome Patrício.

Posteriormente, retornou à Irlanda como missionário, com o objetivo de evangelizar a população local. Para explicar conceitos do cristianismo, utilizava símbolos simples — como o trevo de três folhas, associado à Santíssima Trindade.

Séculos depois, a data foi instituída para celebrar sua vida e legado.

Por que a data virou sinônimo de festa?

O St. Patrick’s Day acontece durante a quaresma, período em que há restrições religiosas para católicos. No entanto, o dia 17 de março se tornou uma exceção, permitindo comemorações com comida, bebida e festividades.

Com o tempo, a celebração deixou de ser apenas religiosa e passou a incluir eventos públicos, como desfiles e festas.

A participação de bares e pubs também ajudou a consolidar a tradição. A partir da década de 1970, estabelecimentos passaram a aderir à celebração, impulsionados por cervejarias, o que ampliou o caráter festivo da data.

Como o St. Patrick’s Day se espalhou pelo mundo

A expansão do St. Patrick’s Day está ligada à imigração irlandesa, especialmente durante períodos de crise econômica e fome no país.

Ao se estabelecerem em outros territórios, como os Estados Unidos, os imigrantes passaram a celebrar a data como forma de preservar a identidade cultural. Com o tempo, a festa ganhou escala global.

No Brasil, a popularização é mais recente e ganhou força a partir da década de 1990, com a expansão de pubs e a influência da indústria cultural, que ajudou a difundir costumes irlandeses.

Quais são os principais símbolos do St. Patrick’s Day?

A celebração reúne uma série de símbolos associados à cultura irlandesa e à história de São Patrício.

Cor verde

A cor verde é o principal elemento visual da festa. Ela remete à paisagem da Irlanda, conhecida como “terra verde”, e também ao uso do trevo de três folhas por São Patrício.

Trevo de três folhas

O trevo é um dos principais símbolos da data. Ele foi utilizado por São Patrício para explicar a Santíssima Trindade — Pai, Filho e Espírito Santo — durante a evangelização. Antes disso, já era associado à sorte na cultura celta.

Cruz celta

A cruz celta combina elementos do cristianismo com símbolos pagãos, como o sol. Ela foi usada como forma de facilitar a conversão de povos locais ao cristianismo.

Leprechauns

Os leprechauns, figuras do folclore irlandês, também fazem parte da celebração. Representados como duendes vestidos de verde, são associados à proteção de tesouros e à tradição popular.

Comida e bebida

A cerveja é um dos elementos mais associados ao St. Patrick’s Day. Além disso, pratos típicos como o corned beef boiled (carne bovina cozida com especiarias) também fazem parte da tradição.

Como a data é celebrada hoje?

Na Irlanda, o St. Patrick’s Day é celebrado com desfiles, música e festas que podem durar vários dias.

Em outros países, a comemoração costuma incluir eventos em bares, uso de roupas verdes e celebrações temáticas. No Brasil, a adesão cresceu nas últimas décadas, especialmente em grandes cidades, acompanhando a popularização da cultura irlandesa no exterior.

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