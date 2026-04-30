Genial/Quaest: Daniel Vilela lidera disputa pelo governo de Goiás

O governador Daniel Vilela (MDB) lidera a disputa pelo governo de Goiás em todos os cenários de primeiro e segundo turno. Os resultados são da pesquisa pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 30.

Em um dos cenários estimulados de primeiro turno, Vilela recebeu 33% das intenções de voto. Em segundo lugar, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), ficou com 21%. A deputada federal Adriana Accorsi (PT) recebeu 10%.

Os mesmos índices aparecem no segundo e no terceiro cenário, ambos sem Accorsi, para Vilela e Perillo com diferença de um ponto percentual a mais para o governador na terceira simulação.

O quarto nome a aparecer na pesquisa é do senador Wilder Morais (PL), que ficou com 9% das intenções de voto no primeiro cenário.

Indecisos chegaram a 15%. Os votos brancos, nulos, ou que não desejam votar, chegam a 12%. Essas quantidades também se repetem nos demais cenários, com diferença de, no máximo, dois pontos percentuais para mais.

O vereador Edward Madureira (PT), aparece no segundo cenário, com 5%. Mesmo índice de Cíntia Dias (Psol), que só foi incluída no terceiro cenário.

Na pergunta espontânea, quando os entrevistados puderam citar qualquer nome para a disputa, Daniel Vilela também ficou na frente, com 9%. Perillo recebeu 3%.

O ex-governador Ronaldo Caiado, que saiu do Palácio das Esmeraldas para concorrer ao Palácio do Planalto, também foi citado por 2% dos eleitores. Wilder Morais aparece com 1%.

Nesta pergunta, os indecisos chegaram a 84% dos entrevistados.

Segundo turno

A pesquisa também questionou o eleitorado goiano sobre os possíveis embates de segundo turno.

Em um deles, Daniel Vilela recebeu 46% das intenções de voto, vencendo com folga de Marconi Perillo, que recebeu 27%. Os votos indecisos chegaram a 12%, e os brancos, nulos ou que não querem votar, 15%.

Em outra simulação, o governador ficou com 51% contra Wilder Morais, que recebeu 21%. A porcentagem de eleitores indecisos se manteve, e os votos brancos, nulos ou que não querem votar, subiram para 16%.

Em relação à rejeição, medida pelo índice de eleitores que conhecem e não votariam, Perillo lidera o ranking com 50%. Em segundo lugar, 24 pontos percentuais abaixo, está Adriana Accorsi, com 26%.

Outros candidatos possuem índices menores de rejeição. Vilela tem 19%, Morais, 18%, Cíntia Dias, 11%, e Madureira, 10%.

Decisão de voto e perfil desejado

A situação no estado de Goiás está bem desenhada. Entre os entrevistados, 52% afirmam que a escolha de voto para governador pode mudar até a eleição. Outros 46% disseram ser definitiva.

Sobre o perfil do próximo governador, 46% dos eleitores preferem um candidato independente. Outros 31% dizem querer um aliado de Bolsonaro, e 17% desejam que assuma um aliado de Lula.

Sobre a eleição de um nome lançado por Ronaldo Caiado, 71% dos eleitores afirmam que ele merece eleger um sucessor, contra 21% que acreditam que não. Outros 8% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.104 eleitores de Goiás entre os dias 24 e 28 de abril, por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.