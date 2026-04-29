Motorola lança linha razr 70 no Brasil com preço a partir de R$ 5.999

A Motorola apresentou nesta quarta-feira (29) sua nova geração de dobráveis no formato flip. O Razr 70 já tem venda confirmada no Brasil por R$ 5.999, enquanto os demais modelos ainda não tiveram lançamento local detalhado. A linha inclui ainda o Razr 70 Ultra e o Razr Fold, modelo em formato fold, que abre como tablet.

A estratégia da empresa divide claramente os aparelhos entre um modelo mais acessível e outro voltado ao segmento premium. A diferenciação aparece tanto no desempenho quanto em tela, bateria e acabamento.

O Razr Fold, anunciado anteriormente no mercado global, marca a entrada da empresa no formato que concorre diretamente com dispositivos maiores, como a linha Galaxy Z Fold, da Samsung.

O Razr 70 Ultra concentra as especificações mais avançadas. Ele aposta em tela interna de 7 polegadas com brilho de até 5.000 nits e taxa de atualização de 165 Hz, além de bateria de 5.000 mAh. A tela externa também cresce, chegando a 4 polegadas.

O modelo utiliza o Snapdragon 8 Elite, chip da Qualcomm lançado em 2024. Embora ainda potente, ele não é o mais recente da empresa, o que indica uma escolha mais conservadora para um aparelho de alto padrão. A construção inclui dobradiça com titânio, proteção IP48 e carregamento rápido de até 68 W, além de suporte a recarga sem fio.

No conjunto de câmeras, o Ultra traz sensores de 50 megapixels e gravação em 4K com Dolby Vision, tecnologia de vídeo com maior alcance dinâmico.

razr 70 básico: tela de 3,6 polegadas

Razr 70 foca em preço e reduz especificações

O Razr 70 ocupa a base da linha e faz concessões para atingir um preço menor. A principal diferença visível está na tela externa, menor, com 3,6 polegadas, contra 4 polegadas do modelo Ultra.

A tela interna mantém tamanho próximo, com 6,9 polegadas, mas reduz resolução para Full HD+ e brilho máximo de 3.000 nits. A taxa de atualização também é menor, em 120 Hz.

No desempenho, o aparelho adota o Dimensity 7450X, da MediaTek, posicionando-se abaixo do Ultra em poder de processamento. A bateria tem 4.800 mAh e carregamento mais modesto, de 30 W com fio e 15 W sem fio.

Apesar das reduções, o modelo mantém características estruturais importantes, como dobradiça reforçada com titânio e certificação IP48 contra água e poeira. O conjunto de câmeras inclui dois sensores externos de 50 MP e uma câmera interna de 32 MP.