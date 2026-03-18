Dia de São José: 19 de março é feriado?

Fortaleza: capital cearense comemora o dia do padroeiro do estado (Wikimedia Commons)
Redação Exame
Publicado em 18 de março de 2026 às 15h06.
O Dia de São José é comemorado nesta quinta-feira, 19, por fiéis católicos de todo o Brasil.
Considerado o Padroeiro Universal da Igreja, o santo também é padroeiro de diversas regiões brasileiras. As cidades São José dos Campos (SP), São José do Rio Preto (SP), Palmas (TO), São José dos Pinhais (PR) e São José (SC) suspendem atividades para celebrar o dia. A data também é considerada feriado nos estados Amapá e Ceará.
Ao todo, 2026 terá 10 feriados nacionais, sendo que 9 deles cairão em dias úteis, o que pode facilitar o planejamento de viagens, descanso e emendas de folga ao longo do ano.
Entre os pontos facultativos – dias em que a folga é opcional para muitos setores – como o Carnaval e o Corpus Christi.
A Lei nº 9.093, de 1995, define as regras para feriados no Brasil. O texto atribui aos estados a competência para instituir um feriado estadual, destinado à comemoração de datas magnas.
A mesma lei permite que os municípios criem até quatro feriados locais. Entre eles está obrigatoriamente a Sexta-Feira Santa. Datas religiosas ligadas a padroeiros, como São Sebastião, entram nessa categoria.
A tabela abaixo reúne todos os feriados nacionais e os principais pontos facultativos reconhecidos em âmbito federal para 2026. Note que feriados estaduais e municipais não estão incluídos na lista:
|Data
|Dia da semana
|Evento
|Tipo
|01/01/2026
|Quinta-feira
|Confraternização Universal
|Feriado
|16/02/2026
|Segunda-feira
|Carnaval
|Ponto facultativo
|17/02/2026
|Terça-feira
|Carnaval
|Ponto facultativo
|18/02/2026
|Quarta-feira
|Quarta-feira de Cinzas (até 14h)
|Ponto facultativo
|03/04/2026
|Sexta-feira
|Sexta-feira Santa
|Feriado
|21/04/2026
|Terça-feira
|Tiradentes
|Feriado
|01/05/2026
|Sexta-feira
|Dia do Trabalho
|Feriado
|04/06/2026
|Quinta-feira
|Corpus Christi
|Ponto facultativo
|07/09/2026
|Segunda-feira
|Independência do Brasil
|Feriado
|12/10/2026
|Segunda-feira
|Nossa Senhora Aparecida
|Feriado
|28/10/2026
|Quarta-feira
|Dia do Servidor Público
|Ponto facultativo
|02/11/2026
|Segunda-feira
|Finados
|Feriado
|15/11/2026
|Domingo
|Proclamação da República
|Feriado
|20/11/2026
|Sexta-feira
|Dia Nacional da Consciência Negra
|Feriado
|24/12/2026
|Quinta-feira
|Véspera de Natal (após 14h)
|Ponto facultativo
|25/12/2026
|Sexta-feira
|Natal
|Feriado
|31/12/2026
|Quinta-feira
|Véspera de Ano-Novo (após 14h)
|Ponto facultativo