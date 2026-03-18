Dia de São José: 19 de março é feriado?

O Dia de São José é comemorado nesta quinta-feira, 19, por fiéis católicos de todo o Brasil.

Considerado o Padroeiro Universal da Igreja, o santo também é padroeiro de diversas regiões brasileiras. As cidades São José dos Campos (SP), São José do Rio Preto (SP), Palmas (TO), São José dos Pinhais (PR) e São José (SC) suspendem atividades para celebrar o dia. A data também é considerada feriado nos estados Amapá e Ceará.

Ao todo, 2026 terá 10 feriados nacionais, sendo que 9 deles cairão em dias úteis, o que pode facilitar o planejamento de viagens, descanso e emendas de folga ao longo do ano.

Entre os pontos facultativos – dias em que a folga é opcional para muitos setores – como o Carnaval e o Corpus Christi.

Por que o feriado varia de cidade para cidade

A Lei nº 9.093, de 1995, define as regras para feriados no Brasil. O texto atribui aos estados a competência para instituir um feriado estadual, destinado à comemoração de datas magnas.

A mesma lei permite que os municípios criem até quatro feriados locais. Entre eles está obrigatoriamente a Sexta-Feira Santa. Datas religiosas ligadas a padroeiros, como São Sebastião, entram nessa categoria.

Feriados e pontos facultativos em 2026

A tabela abaixo reúne todos os feriados nacionais e os principais pontos facultativos reconhecidos em âmbito federal para 2026. Note que feriados estaduais e municipais não estão incluídos na lista: