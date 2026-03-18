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Dia de São José: 19 de março é feriado?

Padroeiro de diversos municípios e dos estados do Ceará e Amapá, São José é também considerado o Padroeiro Universal da Igreja

Fortaleza: capital cearense comemora o dia do padroeiro do estado (Wikimedia Commons)

Fortaleza: capital cearense comemora o dia do padroeiro do estado (Wikimedia Commons)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de março de 2026 às 15h06.

O Dia de São José é comemorado nesta quinta-feira, 19, por fiéis católicos de todo o Brasil.

Considerado o Padroeiro Universal da Igreja, o santo também é padroeiro de diversas regiões brasileiras. As cidades São José dos Campos (SP), São José do Rio Preto (SP), Palmas (TO), São José dos Pinhais (PR) e São José (SC) suspendem atividades para celebrar o dia. A data também é considerada feriado nos estados Amapá e Ceará.

Ao todo, 2026 terá 10 feriados nacionais, sendo que 9 deles cairão em dias úteis, o que pode facilitar o planejamento de viagens, descanso e emendas de folga ao longo do ano.

Entre os pontos facultativos – dias em que a folga é opcional para muitos setores – como o Carnaval e o Corpus Christi.

Por que o feriado varia de cidade para cidade

A Lei nº 9.093, de 1995, define as regras para feriados no Brasil. O texto atribui aos estados a competência para instituir um feriado estadual, destinado à comemoração de datas magnas.

A mesma lei permite que os municípios criem até quatro feriados locais. Entre eles está obrigatoriamente a Sexta-Feira Santa. Datas religiosas ligadas a padroeiros, como São Sebastião, entram nessa categoria.

Feriados e pontos facultativos em 2026

A tabela abaixo reúne todos os feriados nacionais e os principais pontos facultativos reconhecidos em âmbito federal para 2026. Note que feriados estaduais e municipais não estão incluídos na lista:

DataDia da semanaEventoTipo
01/01/2026Quinta-feiraConfraternização UniversalFeriado
16/02/2026Segunda-feiraCarnavalPonto facultativo
17/02/2026Terça-feiraCarnavalPonto facultativo
18/02/2026Quarta-feiraQuarta-feira de Cinzas (até 14h)Ponto facultativo
03/04/2026Sexta-feiraSexta-feira SantaFeriado
21/04/2026Terça-feiraTiradentesFeriado
01/05/2026Sexta-feiraDia do TrabalhoFeriado
04/06/2026Quinta-feiraCorpus ChristiPonto facultativo
07/09/2026Segunda-feiraIndependência do BrasilFeriado
12/10/2026Segunda-feiraNossa Senhora AparecidaFeriado
28/10/2026Quarta-feiraDia do Servidor PúblicoPonto facultativo
02/11/2026Segunda-feiraFinadosFeriado
15/11/2026DomingoProclamação da RepúblicaFeriado
20/11/2026Sexta-feiraDia Nacional da Consciência NegraFeriado
24/12/2026Quinta-feiraVéspera de Natal (após 14h)Ponto facultativo
25/12/2026Sexta-feiraNatalFeriado
31/12/2026Quinta-feiraVéspera de Ano-Novo (após 14h)Ponto facultativo
 
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