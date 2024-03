St. Patrick's day: entenda a origem da data comemorativa de 17 de março

Neste domingo, 17, é celebrado o Saint Patrick's day, ou Dia de São Patrício, uma das datas mais tradicionais na Europa. O evento começou como um feriado religioso, mas com o tempo se tornou uma celebração da cultura irlandesa.

A data surgiu a partir da morte de St. Patrick, considerado o santo padroeiro da Irlanda. Ao contrário do que muitos pensam, São Patrício era uma pessoa real e viveu na Irlanda dos 16 anos até a sua morte em 17 de março de 461.

Qual a origem do St. Patrick's Day?

As festividades do Dia de São Patrício começaram no século XVIII. A celebração é em homenagem a Patrick, um bispo católico que nasceu na Grã Bretanha e com 16 anos foi trabalhar na Irlanda. Historiadores dizem que Patrick se interessou pelo cristianismo logo que chegou na Irlanda, começando a ensinar outras pessoas sobre a religião. Dizem que ele converteu muitos dos residentes do país aos cristianismo e seu nome se tornou um marco no país.

St. Patrick's Day, como é conhecido mundialmente, iniciou-se como uma celebração religiosa, porem se popularizou como um evento da cultura irlandesa. Apesar de ser uma celebração religiosa, em alguns locais do mundo, o Dia de São Patrício é utilizado apenas para se vestir de verde e beber excessivamente.

Mitos

São Patrício era uma pessoa real, mas algumas das tradições associadas a ele e ao feriado são, na verdade, mitos. Por exemplo, o trevo de quatro folhas no dia de São Patrício é um deles, pois segundo a lenda, Patrick usou um trevo de três folhas para ensinar como a Santíssima Trindade era três em um ao mesmo tempo.

Outra lenda diz que Patrick expulsou todas as cobras da Irlanda. Por ser um ilha, muitos animais encontrados em toda a Europa e América do Norte não vivem na ilha da Irlanda, ou seja, seria muito difícil que ele expulsasse esse animais do local.

Outro mito muito falado é a cor verde ser associada a São Patrício. A cor verde predominante nas festividades de São Patrício é devido ao trevo de quatro folhas, que se tornou um símbolo nacional. Antigamente, Patrick era associado a cor azul

Por que usamos verde no Dia de São Patrício?

Como dito anteriormente, a cor verde nas festividades é devido ao trevo de quatro folhas, símbolo nacional do país. Além do trevo, os duendes também são as razões pelas quais se usa verde no dia de São Patrício. A tradição está ligada ao folclore que diz que vestir verde torna você invisível para os leprechauns, figuras mitológicas do folclore irlandês, que gostam de beliscar qualquer um que possam ver.

Algumas pessoas também acham que ostentar a cor trará boa sorte, e outros a usam para homenagear sua ascendência irlandesa. As pessoas também se reúnem para assistir a desfiles de dançarinos e músicos tradicionais irlandeses enquanto marcham pelas ruas da cidade.