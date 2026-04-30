Eles começaram entregando jornais na madrugada e hoje comandam impérios bilionários

Muito antes de decidirem sobre IPOs multibilionários ou liderarem as empresas mais valiosas do planeta, os titãs da indústria americana compartilhavam o mesmo despertador pré-alvorada.

A rota de jornais, hoje uma relíquia substituída pela logística digital, foi o primeiro "laboratório de MBA" para figuras que moldaram o capitalismo moderno.

Essa experiência não era apenas sobre o dinheiro inicial; era sobre a compreensão precoce da natureza humana e da mecânica dos negócios.

Como definiu Ross Perot, lendário candidato à presidência, o ofício ensina "princípios básicos de sobrevivência corporativa": gestão de estoque, pontualidade inegociável e a coragem de cobrar o cliente final, independentemente do clima.

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O oráculo da logística: Warren Buffett

Warren Buffett, que encerrou seu ciclo como CEO da Berkshire Hathaway no final de 2025, começou a entregar o The Washington Post aos 13 anos. Aos 14, sua "operação" já gerava US$ 175 mensais — superando o salário de muitos de seus professores na época.

Na sua primeira declaração de imposto de renda, o jovem Buffett já demonstrava o pragmatismo tributário que o tornaria famoso, deduzindo sua bicicleta e seu relógio como despesas comerciais.

Para ele, a maior lição foi a responsabilidade financeira: "Você aprende que precisa pagar pelos jornais todo mês, independentemente de os clientes te pagarem ou não. Você precisa ir buscar o dinheiro".

A disciplina operacional de Tim Cook e Michael Dell

Para Tim Cook, atual CEO da Apple (com sucessão prevista para John Ternus ainda este ano), a rota de jornais no Alabama foi o passaporte para a universidade. Primeiro de sua família a cursar o ensino superior, Cook aprendeu o valor da constância nas madrugadas de Robertsdale antes de revolucionar as cadeias de suprimentos globais.

Já Michael Dell transformou a entrega de jornais em um estudo de marketing direto. Em vez de abordagens aleatórias, o jovem Dell cruzava dados de certidões de casamento e novos registros imobiliários para oferecer assinaturas a quem realmente tinha propensão de compra. O resultado? US$ 18.000 em lucro em apenas um ano e a base estratégica do que viria a ser o modelo direto da Dell Technologies.

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