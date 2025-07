CEO flagrado em show do Coldplay pede demissão após vídeo viralizar; entenda o caso

Após ser "flagrado" na câmera do beijo no show do Coldplay em um momento romântico com a chefe do RH da Astronomer Inc., Andy Byron, CEO da empresa de tecnologia, pediu demissão do cargo na noite deste sábado, 19. O vídeo, capturado no telão do palco em que a banda se apresentava, e expôs uma possível relação entre os dois e viralizou nas redes sociais.

Após o vídeo ter viralizado, o CEO foi colocado em licença e uma investigação formal foi aberta pelo conselho da empresa. A pressão aumentou tanto que, em um comunicado oficial, Byron anunciou sua demissão. A notícia foi compartilhada pela conta oficial da companhia no LinkedIn.

"Espera-se que nossos líderes estabeleçam padrões de conduta e responsabilidade, e recentemente esse padrão não foi alcançado. Andy Byron apresentou sua renúncia, e o Conselho de Administração aceitou. O Conselho iniciará a busca pelo nosso próximo CEO, já que o cofundador e Diretor de Produtos, Pete DeJoy, continua como CEO interino", diz o comunicado.

"Antes desta semana, éramos conhecidos como pioneiros no setor de DataOps, ajudando equipes de dados a impulsionar tudo, desde análises modernas até IA de produção. Embora a conscientização sobre nossa empresa possa ter mudado da noite para o dia, nosso produto e nosso trabalho para nossos clientes não mudaram", conclui o texto.

Investigação, demissão e viralização: entenda o que aconteceu no show do Coldplay

O casal foi filmado na noite de quarta-feira, 16, durante a apresentação da banda em m Foxborough, Massachusetts (EUA). Ao perceberem que estavam sendo gravados, Andy e a chefe da área de recursos humanos da Astronomer, Kristen Cabot, rapidamente se separaram, o que causou uma comoção na plateia. O vocalista do Coldplay, Chris Martin, brincou com a situação: “ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”.

Grace Springer, de 28 anos, a jovem que postou o vídeo no TikTok, jamais imaginaria que o simples ato de compartilhar uma reação curiosa se transformaria em um dos maiores escândalos corporativos dos últimos tempos. A publicação já acumula mais de 50 mil visualizações na plataforma chinesa e se espalhou por outras redes, como o Instagram.

Em uma entrevista ao US Sun, Springer declarou que não sabia quem era o casal, mas sentiu uma mistura de arrependimento e diversão após ver o vídeo se espalhar.

A esposa do CEO, Megan Kerrigan, chegou a retirar o sobrenome Byron de seus perfis em redes sociais após a divulgação dos vídeos. A empresa, por sua vez, teve de bloquear comentários em suas postagens no X. O caso tem sido chamado por internautas de “ColdplayGate”.

Quem são os envolvidos?

Fundada em 2015, a Astronomer desenvolve produtos de gerenciamento e otimização de dados e atende empresas como Activision e Marriott. Em maio, a empresa foi avaliada em US$ 775 milhões em uma rodada de captação.

Byron tornou-se o CEO da companhia em julho de 2023, após ocupar cargos de diretoria em diversas outras empresas do ramo da tecnologia, especialmente em áreas de infraestrutura de dados e segurança cibernética. De 2019 a 2023, o executivo trabalhou na Lacework, uma empresa de segurança em nuvem que foi vendida no ano passado por um valor estimado entre US$ 200 milhões e US$ 230 milhões.

Kristen, por sua vez, foi contratada como chefe de departamento pessoal da Astronomer em novembro de 2024. Em sua biografia na rede LinkedIn, ela diz ser "uma líder influente e uma agente de mudança destemida", que conquista "a confiança de funcionários de todos os níveis, de CEOs a gerentes e assistentes."

(Colaborou Felipe C. Mendes)