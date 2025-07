Quem é o CEO flagrado pela 'câmera do beijo' em show de Coldplay?

O CEO protagonizou um vídeo romântico ao lado de Kristen Cabot , chefe de Recursos Humanos da empresa. Nele, Byron e Cabot aparecem abraçados durante o show. Quando se dão conta de que foram exibidos no telão pela “câmera do beijo”, tentam se esconder rapidamente. A reação chamou a atenção até do vocalista da banda, Chris Martin , que brincou com o público que os dois estavam ou “ tendo um caso ou são apenas muito tímidos ”.

Até a última quarta-feira, 16, Andy Byron era conhecido apenas no mundo corporativo como CEO da Astronomer , empresa fundada em 2015 e especializada em soluções de gerenciamento e otimização de dados. Após ser flagrado pela “ câmera do beijo ” durante um show do Coldplay, no entanto, passou a ser conhecido na internet por outro motivo.

Quem é Andy Byron, flagrado no show do Coldplay?

Casado com Megan Kerrigan, com quem tem dois filhos, Byron assumiu como CEO da Astronomer em 2023. Após a repercussão do vídeo, Kerrigan retirou o sobrenome do marido de seus perfis na internet.

Byron ocupava o cargo de CEO desde julho de 2023 e tem ampla experiência no setor de tecnologia, com foco em infraestrutura de dados e segurança cibernética. Antes da Astronomer, atuou entre 2019 e 2023 na Lacework, empresa de segurança em nuvem vendida no ano passado por um valor estimado entre US$ 200 milhões e US$ 230 milhões. A Astronomer, por sua vez, foi avaliada em US$ 775 milhões em uma rodada de captação em maio de 2025.

Em seu perfil no LinkedIn, Andy Byron se define como “líder orientado a resultados, com foco em cultura empresarial e estratégia escalável”.

'ColdplayGate'

A situação, apelidada de ColdplayGate, resultou no pedido de demissão de Byron neste sábado (19). Já Cabot, foi afastada temporariamente de suas funções na Astronomer.

Cabot foi contratada em novembro de 2024 para liderar o departamento de Recursos Humanos. Em seu perfil no LinkedIn, afirma conquistar “a confiança de funcionários de todos os níveis, de CEOs a gerentes e assistentes”.