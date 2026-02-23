Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Ana Paula pode ser expulsa? Sister 'amassou' o chapéu do Cowboy

Embate entre os participantes movimenta a casa e reacende debate sobre regras do programa

BBB 26: Discussão acalorada com Cowboy levanta questionamentos (Gshow/Reprodução)

BBB 26: Discussão acalorada com Cowboy levanta questionamentos (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 18h44.

A permanência de Ana Paula Renault no BBB 26 passou a ser questionada após uma discussão intensa com Alberto Cowboy dentro da casa no último domingo. O embate chamou a atenção dos colegas e do público, que rapidamente começaram a especular sobre uma possível expulsão da participante.

Destruir objeto pessoal pode?

A confusão teve início durante uma conversa que escalou para troca de acusações e elevação do tom de voz depois da formação do Paredão. Em meio ao clima tenso, a jornalista amassou o chapéu que o empresário costuma usar após ficar incomodada pelo rival ter mencionado o seu pai durante uma discussão.

De acordo com as regras do reality, atitudes consideradas agressivas podem resultar em advertência ou até eliminação imediata. No entanto, cada situação é avaliada de forma individual, levando em conta o contexto e a intenção dos envolvidos.

Não é ético, mas também não é proibido

Ao longo das edições, o programa não registrou expulsões motivadas por destruição ou danos a objetos pessoais de outros participantes, embora a produção costume condenar esse tipo de atitude. No BBB 2, por exemplo, Tina afirmou que colegas esconderam seu boné, e Fernando Fernandes reagiu arremessando a mala dela na piscina.

Já no BBB 24, Leidy Elin repetiu a atitude dos brothers do BBB 2 e jogou a mala de roupas de Davi Brito na piscina.

Até o momento, não houve um parecer da produção. A direção do programa costuma revisar as imagens antes de qualquer decisão, o que mantém o suspense sobre possíveis desdobramentos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB 26: enquete aponta saída 'certa' de sister estreante no Paredão

Filho de Rob e Michele Reiner nega culpa pelos assassinatos dos pais

Cinemark inicia promoção com ingressos a R$ 11 em sessões até março; veja os cinemas participantes

Quem vai sair do BBB 26? Diferença aumenta — mas enquete mostra cenário apertado

Mais na Exame

Brasil

Acionistas aprovam modelo de privatização da Copasa com golden share

Mercados

Ibovespa não segura os 191 mil pontos e fecha em baixa de 0,9% com bancos

Casual

H&M abre nova loja masculina em São Paulo, quinta da rede no Brasil

Future of Money

Strategy faz 100ª compra de bitcoin, mas a menor de 2026