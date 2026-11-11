Suzane von Richthofen fala sobre a morte dos pais em entrevista à Netflix: 'Não sou um monstro'

Suzane von Richthofen volta a falar sobre o assassinato dos pais em "Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga", que estreia nesta quarta-feira, 11, na Netflix. A produção reúne entrevistas inéditas com a mulher condenada pela participação nas mortes de Manfred e Marísia von Richthofen, em São Paulo, em 2002.

O lançamento acontece 24 anos depois do crime e mais de uma década após sua última entrevista. A sinopse da produção revela que o filme coloca o relato de Suzane diante de informações levantadas durante a investigação e acompanha as consequências do caso em sua trajetória.

O que o documentário sobre Suzane mostra?

As entrevistas com Suzane são o ponto de partida da produção. O documentário busca entender quem ela se tornou depois de cumprir parte da pena e retoma o crime a partir de diferentes fontes.

Com cerca de duas horas de duração, o documentário também apresenta a versão de Suzane sobre o assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen. A produção reúne depoimentos inéditos sobre o crime e acompanha sua tentativa de reintegração à sociedade durante o cumprimento da pena em regime aberto.

Imagens de arquivo, depoimentos de especialistas e entrevistas com pessoas ligadas ao caso completam a narrativa.

"Não estou aqui para ser santa, não estou aqui para ser vítima, esse não é o meu papel, mas eu não sou o monstro que as pessoas ouvem falar", revela Suzane.

A produção também acompanha a vida atual de Suzane, com registros da família que formou com o médico Felipe Zecchini Muniz, com quem teve um filho. "Quando eu olho para o meu filho, eu tenho a certeza de que Deus me perdoou", afirma.

Andreas von Richthofen, irmão de Suzane, recusou o convite para participar do documentário da Netflix. Segundo a Folha de S.Paulo, a proposta era que ele comentasse declarações da irmã, que o teria mencionado em diferentes momentos das gravações. Andreas mantém uma vida discreta e fez poucas aparições públicas desde o assassinato dos pais, em 2002.

Mídia e ressocialização estão entre os temas

Ao Tudum, a diretora da produção, Lygia M. Barbosa revela que o filme propõe uma discussão sobre a cobertura da imprensa, a ressocialização e a realidade do sistema penal brasileiro.

"O documentário nos permite discutir assuntos muito caros à nossa sociedade, como a mídia e seu impacto nesse e em outros casos semelhantes, a ressocialização, um pouco da realidade do sistema penal no Brasil."

A abordagem conecta a trajetória de Suzane a questões que seguem presentes na repercussão de crimes de grande exposição: como a mídia influencia a percepção do público e como a sociedade recebe pessoas que cumpriram parte de suas penas. Esses são os eixos anunciados pela diretora para a produção.

Produzido pela Kromaki, em coprodução com a Grama Filmes, o documentário tem Rodrigo Letier como produtor. A produção executiva é de Roberta Oliveira e Fernanda Abreu. O roteiro é assinado por Rafael Spínola, Thaís Falcão, Raphael Scire, Jordana Berg, EDT. e Victor Miaciro.

Relembre o caso que condenou Suzane

O engenheiro Manfred e a psiquiatra Marísia von Richthofen foram assassinados na madrugada de 31 de outubro de 2002, enquanto dormiam na casa da família, na zona sul de São Paulo. Os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos mataram o casal com golpes de barras de ferro. Daniel era namorado de Suzane, que tinha 19 anos na época.

Suzane participou do planejamento e abriu a casa para que os irmãos entrassem. Depois dos assassinatos, os envolvidos alteraram a cena para simular um roubo. A investigação levou à prisão dos três em novembro daquele ano.

O julgamento ocorreu em julho de 2006. Suzane foi condenada por duplo homicídio triplamente qualificado, com reconhecimento de motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa das vítimas, além de fraude processual. A pena foi fixada em 39 anos e seis meses de reclusão, acrescidos de seis meses de detenção. Daniel e Cristian também foram condenados pela participação no crime.

Confira o trailer de 'Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga'