Um dos objetos mais icônicos da história do cinema acaba de alcançar um valor milionário. O sabre de luz utilizado por Darth Vader na trilogia clássica de Star Wars foi vendido por aproximadamente US$ 4,87 milhões, o equivalente a R$ 27,5 milhões, em um leilão promovido pela Heritage Auctions, em Dallas, nos Estados Unidos. Com o resultado, o acessório estabeleceu um novo recorde e se tornou o item da franquia mais caro já comercializado em um leilão.

Descrito pela casa de leilões como o principal sabre de duelo do personagem, o objeto foi utilizado pelo ator David Prowse e pelo dublê Bob Anderson nas cenas de combate. Entre suas aparições mais emblemáticas está o confronto entre Darth Vader e Luke Skywalker em O Império Contra-Ataca (1980), quando o vilão revela ao protagonista ser seu pai.

O acessório também aparece no duelo entre os personagens na sala do trono do Imperador Palpatine, em O Retorno de Jedi (1983).

A Heritage Auctions, entretanto, não conseguiu confirmar se a peça também foi utilizada no primeiro longa da franquia, Uma Nova Esperança (1977). O objeto apresenta marcas de uso, como arranhões, rachaduras, partes ausentes e danos no cabo, características compatíveis com sua utilização durante as gravações das cenas de luta.

O recorde anterior pertencia justamente ao sabre de Luke Skywalker, utilizado no mesmo confronto contra Darth Vader em O Império Contra-Ataca. A peça foi arrematada por US$ 3,75 milhões em julho, também em um leilão organizado pela Heritage Auctions.

A história por trás dos sabres de luz

Embora sejam reconhecidos como armas fictícias do universo de Star Wars, os sabres de luz originais da trilogia clássica tinham uma construção bastante particular. Muitos dos acessórios utilizados nas produções foram adaptados a partir de suportes de flash de câmeras fotográficas antigas. Já o brilho característico das lâminas era acrescentado posteriormente, durante o processo de pós-produção.

O leilão, intitulado Ultimate Star Wars, reuniu quase 200 objetos e obras de arte relacionados à franquia e a produções derivadas, incluindo The Mandalorian. Entre os demais destaques, estavam o rifle de Boba Fett, vendido por US$ 375 mil, e uma miniatura de um Snowspeeder utilizada nas filmagens e que pertenceu anteriormente à atriz Carrie Fisher, arrematada por US$ 200 mil.

Outros sabres de luz também movimentaram o evento: os acessórios de Darth Maul e Anakin Skywalker foram vendidos por US$ 162,5 mil cada.

A venda do sabre de Darth Vader reforça o mercado de colecionáveis ligados à franquia, que já protagonizou outros leilões milionários. Em 2023, uma miniatura da nave X-Wing foi vendida por US$ 3,13 milhões. Dois anos antes, em 2017, uma unidade completa do droide R2-D2 alcançou US$ 2,75 milhões.