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Sabre de Darth Vader, usado em cena de 'Eu sou seu pai', é vendido por US$ 4,87 mi nos EUA

Utilizado em cenas de combate de ‘O Império Contra-Ataca’ e ‘O Retorno de Jedi’, acessório se tornou o item mais caro da franquia já arrematado em leilão; peça de Luke Skywalker detinha a marca anterior

A venda do sabre de Darth Vader reforça o mercado de colecionáveis ligados à franquia, que já protagonizou outros leilões milionários (Reprodução / Lucasfilm)

A venda do sabre de Darth Vader reforça o mercado de colecionáveis ligados à franquia, que já protagonizou outros leilões milionários (Reprodução / Lucasfilm)

Clarissa Palácio
Clarissa Palácio

Colaboradora

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 14h46.

Última atualização em 15 de novembro de 2026 às 14h48.

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Um dos objetos mais icônicos da história do cinema, o sabre de luz de Darth Vader, foi vendido por US$ 4,87 milhões em um leilão nos EUA. O acessório estabeleceu um novo recorde como o item mais caro da franquia Star Wars já comercializado em leilão. O leilão também incluiu outros objetos valiosos relacionados à série.

Um dos objetos mais icônicos da história do cinema acaba de alcançar um valor milionário. O sabre de luz utilizado por Darth Vader na trilogia clássica de Star Wars foi vendido por aproximadamente US$ 4,87 milhões, o equivalente a R$ 27,5 milhões, em um leilão promovido pela Heritage Auctions, em Dallas, nos Estados Unidos. Com o resultado, o acessório estabeleceu um novo recorde e se tornou o item da franquia mais caro já comercializado em um leilão.

Descrito pela casa de leilões como o principal sabre de duelo do personagem, o objeto foi utilizado pelo ator David Prowse e pelo dublê Bob Anderson nas cenas de combate. Entre suas aparições mais emblemáticas está o confronto entre Darth Vader e Luke Skywalker em O Império Contra-Ataca (1980), quando o vilão revela ao protagonista ser seu pai.

O acessório também aparece no duelo entre os personagens na sala do trono do Imperador Palpatine, em O Retorno de Jedi (1983).

A Heritage Auctions, entretanto, não conseguiu confirmar se a peça também foi utilizada no primeiro longa da franquia, Uma Nova Esperança (1977). O objeto apresenta marcas de uso, como arranhões, rachaduras, partes ausentes e danos no cabo, características compatíveis com sua utilização durante as gravações das cenas de luta.

O recorde anterior pertencia justamente ao sabre de Luke Skywalker, utilizado no mesmo confronto contra Darth Vader em O Império Contra-Ataca. A peça foi arrematada por US$ 3,75 milhões em julho, também em um leilão organizado pela Heritage Auctions.

A história por trás dos sabres de luz

Embora sejam reconhecidos como armas fictícias do universo de Star Wars, os sabres de luz originais da trilogia clássica tinham uma construção bastante particular. Muitos dos acessórios utilizados nas produções foram adaptados a partir de suportes de flash de câmeras fotográficas antigas. Já o brilho característico das lâminas era acrescentado posteriormente, durante o processo de pós-produção.

O leilão, intitulado Ultimate Star Wars, reuniu quase 200 objetos e obras de arte relacionados à franquia e a produções derivadas, incluindo The Mandalorian. Entre os demais destaques, estavam o rifle de Boba Fett, vendido por US$ 375 mil, e uma miniatura de um Snowspeeder utilizada nas filmagens e que pertenceu anteriormente à atriz Carrie Fisher, arrematada por US$ 200 mil.

Outros sabres de luz também movimentaram o evento: os acessórios de Darth Maul e Anakin Skywalker foram vendidos por US$ 162,5 mil cada.

A venda do sabre de Darth Vader reforça o mercado de colecionáveis ligados à franquia, que já protagonizou outros leilões milionários. Em 2023, uma miniatura da nave X-Wing foi vendida por US$ 3,13 milhões. Dois anos antes, em 2017, uma unidade completa do droide R2-D2 alcançou US$ 2,75 milhões.

Perguntas frequentes

Por quanto foi vendido o sabre de luz de Darth Vader?

O acessório foi arrematado por aproximadamente US$ 4,87 milhões em um leilão realizado pela Heritage Auctions, em Dallas, nos Estados Unidos.

Por que o sabre de Darth Vader é considerado histórico?

A peça se tornou o item de Star Wars mais caro já vendido em leilão, estabelecendo um novo recorde para a franquia. O acessório foi utilizado em cenas de combate da trilogia clássica.

Em quais filmes o sabre de Darth Vader foi utilizado?

O objeto aparece em O Império Contra-Ataca (1980), durante o confronto em que Darth Vader revela ser pai de Luke Skywalker, e em O Retorno de Jedi (1983), no duelo na sala do trono do Imperador Palpatine. A Heritage Auctions não confirmou sua participação em Uma Nova Esperança (1977).

Quem utilizou o sabre de luz de Darth Vader?

O acessório foi utilizado pelo ator David Prowse e pelo dublê Bob Anderson durante as gravações das cenas de combate do personagem.

Qual era o recorde anterior de venda de um objeto de Star Wars?

O recorde pertencia ao sabre de luz de Luke Skywalker, utilizado no mesmo duelo contra Darth Vader em O Império Contra-Ataca. A peça foi vendida por US$ 3,75 milhões em julho, também pela Heritage Auctions.

Quais outros objetos foram vendidos no leilão Ultimate Star Wars?

Entre os destaques estavam o rifle de Boba Fett, arrematado por US$ 375 mil; uma miniatura de Snowspeeder que pertenceu a Carrie Fisher, vendida por US$ 200 mil; e os sabres de Darth Maul e Anakin Skywalker, comercializados por US$ 162,5 mil cada.

Como eram feitos os sabres de luz originais de Star Wars?

Muitos dos acessórios da trilogia clássica eram adaptados a partir de suportes de flash de câmeras fotográficas antigas. O efeito luminoso das lâminas era acrescentado posteriormente, durante a pós-produção dos filmes.

Quais outros itens de Star Wars já foram vendidos por milhões?

Entre os colecionáveis mais valiosos estão uma miniatura da nave X-Wing, vendida por US$ 3,13 milhões em 2023, e uma unidade completa do droide R2-D2, arrematada por US$ 2,75 milhões em 2017.

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