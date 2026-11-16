Free Flow: prazo para pagar pedágio atrasado termina nesta segunda; veja como regularizar

Termina nesta segunda-feira, 16 de novembro, o prazo excepcional para motoristas regularizarem tarifas atrasadas do Siga Fácil, nome dado ao sistema de pedágio eletrônico, o free flow, nas rodovias de São Paulo.

Quem pagar os débitos até hoje poderá obter o cancelamento de multas ainda não quitadas ou solicitar a restituição de penalidades já pagas, além da retirada dos pontos correspondentes na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A medida foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e vale para infrações relacionadas à falta de pagamento de tarifas no sistema de cobrança automática. A partir de terça-feira, 17, volta a valer integralmente o prazo regular de pagamento e a aplicação das penalidades previstas na legislação.

A consulta às passagens e aos valores pendentes pode ser feita pelo portal oficial do Siga Fácil, com a placa do veículo, ou pelo aplicativo CNH do Brasil, na área destinada ao Free Flow.

Após a confirmação do pagamento, o cancelamento da infração ocorre automaticamente. Não é necessário abrir processo, apresentar defesa ou solicitar a baixa ao Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP).

Como consultar e pagar pedágios atrasados do Siga Fácil?

Para verificar se há tarifas em aberto, o motorista deve acessar o portal do Siga Fácil e informar a placa do veículo na área de consulta ou pagamento. O sistema apresenta as passagens registradas e os respectivos valores.

A consulta também está disponível no aplicativo CNH do Brasil, na seção de passagens do sistema Free Flow.

O pagamento pode ser feito pelo portal do Siga Fácil ou pelos canais digitais das concessionárias responsáveis pelas rodovias, como sites e aplicativos. As opções variam conforme a empresa e podem incluir Pix, boleto e cartão.

Quem utiliza tag de pagamento automático tem a cobrança realizada diretamente pela operadora, conforme as condições do serviço.

Como pedir a restituição da multa já paga?

Quem já pagou a penalidade também poderá recuperar o valor, desde que quite a tarifa de pedágio correspondente até 16 de novembro.

Depois de regularizar a passagem, o motorista deve acessar o sistema de restituição do DER-SP, fazer login e preencher o formulário de solicitação.

O departamento confere as informações com os registros das concessionárias, disponibilizados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). A devolução depende da confirmação de que a tarifa foi efetivamente paga.

O prazo de hoje é para quitar o pedágio, e não para solicitar a restituição da multa. Quem pagar a tarifa dentro do período excepcional poderá fazer o pedido de devolução posteriormente.

Qual é o valor da multa por não pagar o pedágio?

De acordo com o artigo 209-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), deixar de pagar a tarifa de pedágio no prazo regulamentar configura infração grave.

A penalidade prevista é de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.

O pagamento da multa não substitui a tarifa devida pela passagem no pórtico. Mesmo quem já quitou a penalidade precisa pagar o pedágio para ter direito à restituição.

O que acontece se perder o prazo de 16 de novembro?

A partir de terça-feira, 17, voltam a valer as regras regulares do sistema. Tarifas não pagas dentro do período excepcional poderão resultar na retomada dos procedimentos administrativos e na aplicação das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

O motorista que não regularizar o débito até hoje também perde a possibilidade de cancelar ou recuperar a multa com base na regra excepcional do Contran.