Goldman Sachs prevê mais duas altas de juros nos EUA, abaixo do que o mercado espera

O Goldman Sachs prevê mais duas altas de 0,25 ponto percentual nos juros dos Estados Unidos, em dezembro de 2026 e março de 2027. A projeção é menos agressiva do que a trajetória precificada pelo mercado financeiro, segundo relatório divulgado pelo banco neste domingo, 15.

Atualmente, os juros americanos estão entre 3,75% e 4% ao ano, após o Fed manter a taxa inalterada na reunião de outubro.

Com os aumentos, a taxa básica do Federal Reserve (Fed, banco central americano) chegaria ao intervalo de 4,25% a 4,50% ao ano. O banco espera que a autoridade monetária comece a reduzir os juros apenas em novembro de 2027, após uma desaceleração mais consistente da inflação.

"Tanto nossa projeção central quanto nossa previsão ponderada por probabilidades para o Fed são menos agressivas do que a precificação do mercado", de acordo com o relatório assinado pelo economista David Mericle.

Por que o Goldman Sachs prevê menos altas de juros?

A expectativa do banco é que os principais fatores responsáveis pela aceleração da inflação americana em 2026 percam força no próximo ano. Entre eles estão o choque nos preços da energia provocado pela guerra com o Irã, as tarifas comerciais e as pressões de preços associadas ao avanço dos investimentos em inteligência artificial (IA).

O Goldman projeta que o núcleo do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), indicador de inflação acompanhado de perto pelo Fed, recue de 3,2% no fim de 2026 para 2,4% no encerramento de 2027.

A projeção contrasta com o cenário recente de preços pressionados. Em outubro, a inflação americana medida pelo índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,4%, acima das expectativas dos economistas, enquanto o núcleo do indicador avançou 0,3% pelo terceiro mês consecutivo.

Para o Goldman, no entanto, a inflação elevada não reflete um superaquecimento generalizado da economia. A avaliação é que as pressões devem diminuir à medida que os efeitos desses choques são absorvidos.

"A economia não está superaquecida em nível macroeconômico." Goldman Sachs

O banco também mantém uma visão relativamente otimista para a atividade econômica. A projeção é de crescimento de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB) americano em 2027, na comparação entre os quartos trimestres, acima dos 2,2% esperados pelo consenso de mercado.

Fed pode subir os juros mais vezes?

Apesar de prever apenas duas altas adicionais, o Goldman Sachs reconhece que o ciclo de aperto monetário pode ser mais intenso caso a inflação não apresente a melhora esperada.

O banco atribui probabilidade de 50% ao seu cenário central, que considera três aumentos de juros no ciclo, incluindo a elevação já realizada em setembro.

Outros 35% correspondem a um cenário de quatro altas, com juros terminais mais elevados, enquanto a possibilidade de recessão recebe probabilidade de 15%.

O relatório também considera que a elevação prevista para março de 2027 pode ser antecipada para janeiro, e que o Fed pode fazer mais de três altas caso os dois próximos indicadores de inflação não mostrem a melhora esperada.

A persistência das pressões inflacionárias já vinha sendo acompanhada pelo mercado. Em setembro, o PCE americano acelerou para 3,6% em 12 meses, reforçando as apostas em uma nova alta dos juros.

Se a inflação desacelerar conforme o esperado, o banco projeta cortes graduais a partir de novembro de 2027, que se estenderiam por 2028 e levariam os juros ao intervalo de 3,25% a 3,50%.