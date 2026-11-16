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'Bluey: Restaurante Chique': nova série infantil estreia no Disney+ neste segunda

Produção acompanha crianças que transformam suas casas em restaurantes para preparar um encontro especial para os pais

'Bluey: Restaurante Chique': com dez episódios curtos, série leva uma brincadeira de Bluey e Bingo para famílias reais na Austrália (Reprodução / BBC Studios)

'Bluey: Restaurante Chique': com dez episódios curtos, série leva uma brincadeira de Bluey e Bingo para famílias reais na Austrália (Reprodução / BBC Studios)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 05h05.

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Uma noite romântica para os pais, com cardápio, decoração e atendimento por conta das crianças. Essa é a proposta de "Bluey: Restaurante Chique", que estreia no Disney+ nesta segunda-feira, 16, com todos os dez episódios disponíveis de uma vez. A produção leva para a vida real uma brincadeira das irmãs Bluey e Bingo.

Filmada na Austrália, a série acompanha famílias cujos filhos assumem as funções de cozinheiros, garçons e decoradores. A missão é transformar a casa em um restaurante e preparar um encontro para os adultos, com espaço para as ideias e os improvisos dos pequenos.

Como funciona 'Bluey: Restaurante Chique'?

A cada episódio, as crianças criam uma experiência de jantar com um tema próprio. Elas participam dos preparativos, organizam o ambiente e conduzem os pais pela refeição. O romance funciona como ponto de partida para uma brincadeira que envolve toda a família.

Entre os cenários apresentados estão um bistrô de aniversário nas Montanhas Azuis, região australiana, e um jantar tropical à beira da piscina em Brisbane. Cardápios temáticos, enfeites e surpresas dão personalidade a cada restaurante. O objetivo dos anfitriões é conseguir que os pais entrem no clima e troquem um beijo.

Qual episódio de 'Bluey' inspirou a série?

A ideia vem de "Restaurante Chique", episódio da segunda temporada de "Bluey". Na animação, Bluey e Bingo montam um restaurante para que os pais, Bandit e Chilli, tenham uma noite romântica.

O serviço tem as marcas da imaginação infantil: feijão no cardápio, música de teclado e uma refeição preparada por Bingo com sobras da geladeira. O jantar rende uma demonstração de carinho entre os pais em meio à confusão organizada pelas filhas.

A nova produção usa essa situação como inspiração para mostrar como outras crianças interpretam a brincadeira, com suas próprias receitas, escolhas e ideias de romance.

A série integra um pacote de quatro produções de curta duração anunciado pela BBC Studios em 2025, ao lado de "Bluey Tunes", "Bluey Puppets" e "Bluey Cookalongs".

Antes da estreia no Disney+, "Bluey: Restaurante Chique" chegou ao canal oficial de "Bluey" no YouTube, onde os episódios começaram a ser publicados em outubro de 2025. A produção também está disponível no site oficial da animação.

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